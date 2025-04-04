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Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

Олексій Тесля
4 квітня 2025, 14:35
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Заплановано зустріч іноземних делегацій із президентом Володимиром Зеленським.
Франція, армія
В Україні можуть розмістити іноземний контингент / Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Головне:

  • Розпочалися переговори представників Франції, Великої Британії та України
  • Обговорюється можливість розміщення в Україні іноземного контингенту

У Києві в п'ятницю, 4 квітня, розпочалися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту.

Переговори відбуватимуться на рівні начальників військових штабів, повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

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Уточнюється, що з французької сторони делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхард, з британської - адмірал Ентоні Радакін. Протягом дня вони проведуть низку зустрічей з українськими військовими.

Також на сьогодні запланована їхня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Мета їхнього візиту - обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

Подробиці візиту делегацій Парижа і Лондона до Києва

Начальники генштабів ЗС Франції та Британії збираються зустрітися в Києві в п'ятницю для розробки планів створення миротворчих сил Коаліції бажаючих, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"У певний момент виникне потреба у військовій спроможності або запевненнях, коли б не було досягнуто миру. І це причина, чому наші начальники штабів армій будуть сьогодні в Києві, щоб просувати цю роботу", - заявив Барро в Брюсселі, повідомляє Independent.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, зі свого боку, під час виступу в Брюсселі перед зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО зазначив, що президент Росії Володимир Путін повинен прийняти запропоноване припинення вогню з Україною зараз, але він "продовжує зволікати".

Ламмі додав, що в четвер було важливо почути від держсекретаря США Марко Рубіо, що американці залишаються відданими НАТО.

Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві
/ Главред

Що передувало

Як повідомлялося, раніше Зеленський анонсував зустріч із представниками невеликої групи держав, готових надати свої війська для розміщення в Україні. Зеленський уточнив, що в планах - показати партнерам українську інфраструктуру, зробити спільні напрацювання. "Надалі ми домовимося, що після цього буде зустріч на рівні National Security Advisors і продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", - додав він.

Нагадаємо, що в Парижі 26-27 березня відбувалася зустріч лідерів держав, на якій обговорювалася підтримка України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого і міцного миру. Йшлося, зокрема, про перспективу розгортання в Україні гарантійних сил.

Сценарій введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше в ОП зробили заяву з приводу ймовірності відправки військ країн Європи в Україну. Київ веде предметні переговори з Лондоном і Парижем з питання введення в Україну сил стримування, сказав Павло Паліса.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Що таке Суспільне

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

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