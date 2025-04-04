Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

Заплановано зустріч іноземних делегацій із президентом Володимиром Зеленським.

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В Україні можуть розмістити іноземний контингент / Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

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Розпочалися переговори представників Франції, Великої Британії та України

Обговорюється можливість розміщення в Україні іноземного контингенту

У Києві в п'ятницю, 4 квітня, розпочалися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту.

Переговори відбуватимуться на рівні начальників військових штабів, повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

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Уточнюється, що з французької сторони делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхард, з британської - адмірал Ентоні Радакін. Протягом дня вони проведуть низку зустрічей з українськими військовими.

Також на сьогодні запланована їхня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Мета їхнього візиту - обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

Подробиці візиту делегацій Парижа і Лондона до Києва

Начальники генштабів ЗС Франції та Британії збираються зустрітися в Києві в п'ятницю для розробки планів створення миротворчих сил Коаліції бажаючих, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"У певний момент виникне потреба у військовій спроможності або запевненнях, коли б не було досягнуто миру. І це причина, чому наші начальники штабів армій будуть сьогодні в Києві, щоб просувати цю роботу", - заявив Барро в Брюсселі, повідомляє Independent.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, зі свого боку, під час виступу в Брюсселі перед зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО зазначив, що президент Росії Володимир Путін повинен прийняти запропоноване припинення вогню з Україною зараз, але він "продовжує зволікати".

Ламмі додав, що в четвер було важливо почути від держсекретаря США Марко Рубіо, що американці залишаються відданими НАТО.

/ Главред

Що передувало

Як повідомлялося, раніше Зеленський анонсував зустріч із представниками невеликої групи держав, готових надати свої війська для розміщення в Україні. Зеленський уточнив, що в планах - показати партнерам українську інфраструктуру, зробити спільні напрацювання. "Надалі ми домовимося, що після цього буде зустріч на рівні National Security Advisors і продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", - додав він.

Нагадаємо, що в Парижі 26-27 березня відбувалася зустріч лідерів держав, на якій обговорювалася підтримка України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого і міцного миру. Йшлося, зокрема, про перспективу розгортання в Україні гарантійних сил.

Сценарій введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше в ОП зробили заяву з приводу ймовірності відправки військ країн Європи в Україну. Київ веде предметні переговори з Лондоном і Парижем з питання введення в Україну сил стримування, сказав Павло Паліса.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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