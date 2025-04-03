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Відправка військ Європи в Україну: у Зеленського зробили заяву

Андрій Ганчук
3 квітня 2025, 21:26
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Київ веде предметні перемовини з Лондоном і Парижем щодо питання введення в Україну сил стримування, сказав Павло Паліса.
Україна, НАТО
Україна проведе важливі перемовини з питань розміщення іноземних військ на своїй території - Офіс президента / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Коротко:

  • 10-12 країн можуть приєднатися до сил стримування в Україні
  • На зустрічі 4 квітня в Україні буде обговорено низку важливих питань
  • Сили стримування повинні мати серйозні військові можливості

Україна веде перемовини з Британією і Францією з питання розміщення військового контингенту, який має з'явитися на території країни у вигляді гарантійних сил стримування. Уже 10-12 країн висловили готовність долучитися до ініціативи, вони можуть взяти участь у такій місії. Про це заявив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

Як повідомляє УНІАН, тепер треба обговорити, в якому форматі буде реалізована ініціатива.

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"Питання лише в тому, в якому форматі це буде реалізовано. Саме тому зараз тривають обговорення: є наше базове бачення, і є бачення наших партнерів, виходячи з їхніх можливостей. Після узгодження всіх деталей можна буде переходити до більш предметної розмови", - сказав чиновник.

З ким Україна веде перемовини

За словами Паліси, насамперед Київ веде перемовини з Францією і Британією, оскільки країни вирішили взяти на себе лідерство в цьому питанні. Також обговорюється участь в ініціативі країн Балтії та Півночі Європи.

Зустріч військових представників у Києві

Він нагадав, що в Україні відбудеться зустріч військових представників Генштабів у рамках "коаліції охочих". На зустрічі сторони обговорять військове планування питання присутності контингенту.

"На цій зустрічі ми обговоримо наше спільне бачення подальших дій. Участь у ній стовідсотково братимуть представники Франції та Сполученого Королівства. Також, можливо, долучаться представники інших країн... Зустріч, про яку йдеться, - це перша з такого роду. Найближчим часом запланована ще одна - уже в більш технічному форматі. Там, сподіваюся, всі питання буде обговорено глибше і детальніше", - пояснив Паліса.

Україна та країни підпишуть угоди

Також він додав, що Україна і держави, які візьмуть участь у місії сил стримування, підпишуть відповідні угоди.

"У будь-якому разі це може бути реалізовано через двосторонні угоди з кожною країною-членом коаліції. Але це вже технічні деталі. Найважливішим зараз є наявність політичної волі та військової спроможності", - додав заступник голови Офісу президента.

Відправка військ Європи в Україну: у Зеленського зробили заяву
Коротко про військові можливості НАТО і "осі зла" / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки потрібні Україні

Крім того, Паліса вважає, що найсильнішими гарантіями для України будуть дієздатні та потужні сили оборони з високим рівнем бойової готовності.

"Водночас присутність країн-партнерів на території України як елемент гарантій безпеки я теж вважаю необхідною... Є два ключових аспекти. Перший - це структура і розміщення контингенту: його повноваження, порядок дій у різних доменах - сухопутному, морському, повітряному. Україна зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків", - каже Паліса.

Які озброєння мають бути у сил стримування

На думку Паліси, Франція, Велика Британія чи будь-яка інша країна, що розгортатиме свої сили на території України, повинна мати військові можливості та бути готовою до дій, а саме:

  • мати систему ППО для захисту з повітря;
  • забезпечити надійне логістичне розгортання;
  • мати засоби радіоелектронної боротьби;
  • координувати взаємодію з авіаційною компонентою;
  • у разі військово-морської присутності - гарантувати захист і охорону морських сил.

"Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота", - наголосив Павло Паліса.

Сили стримування в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир анонсував на 4 квітня зустріч представників Генеральних штабів країн-союзників, під час якої розглядатиметься розміщення військового контингенту в Україні. Київ має намір отримати більш конкретні відповіді на свої запитання. До того ж має обговорюватися роль Сил оборони України в концепції безпеки європейського континенту.

Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність, говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони мають бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Хто такий Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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