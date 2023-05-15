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ЗСУ зайняли нові позиції під Бахмутом, окупанти втратили понад кілометр позицій - DeepState

Анна Ярославська
15 травня 2023, 08:15 оновлено 15 травня, 08:30
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Українським силам оборони вдається продовжувати просування біля Бахмута. Вони вибили російських окупантів з позицій, які ті займали тривалий час.
Бахмут
Сили оборони України вибили окупантів з нових позицій у Бахмуті / Колаж: Главред, фото: 24-й ОМБр імені короля Данила, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Сили оборони України продовжують просування на Бахмутському напрямку в Донецькій області й вибили російських окупантів з нових позицій. У самому місті не припиняються запеклі бої. Про це свідчать оновлені дані інтерактивної карти DeepState станом на 15 травня.

Так, на Бахмутській ділянці фронту біля Богданівки противник втратив понад кілометр своїх позицій.

Війська РФ втратили позицію біля Богданівки
Війська РФ втратили позицію біля Богданівки / Фото deepstatemap.live

Крім того, захисники України змогли відтіснити російських загарбників в урочищі Ступки.

відео дня
Окупанти були вибиті ЗСУ в урочищі Ступки
Окупанти були вибиті ЗСУ в урочищі Ступки / Фото: deepstatemap.live

У самому місті Бахмут війська РФ мали певний успіх, і змогли трохи просунутися по вулиці Леваневського.

У Бахмуті війська РФ трохи просунулися
У Бахмуті війська РФ трохи просунулися / Фото: deepstatemap.live

"Ворогові досі вдається мати частковий успіх у Бахмуті. Попри проблеми в околицях, бойовики незаконного ПВК "Вагнер" продовжують бої в Бахмуті. У Кліщіївці були ліквідовані два високопоставлених офіцера РФ і склад з БК", - відзначають аналітики.

На Авдіївському відрізку фронту тривають локальні бої біля Авдіївки та у Мар'їнці.

На Сватівській ділянці тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення.

На запорізькому, таврійському, а також на півночі країни - ситуація без змін.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжує наступальні операції.

"Тривають важкі бої за місто Бахмут. Крім того, впродовж доби 14 травня ворог провів невдалі наступальні операції в напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Передтечине. Окупанти завдали авіаудари біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми (Донецька область)", - йдеться у повідомленні Генштабу в Facebook.

Бої за Бахмут

14 травня в Інституті вивчення війни повідомили, що внаслідок контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку Донецької області підрозділами Збройних сил України було звільнено від російських окупантів 16,85 квадратних кілометрів.

Того ж дня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. За її словами, силам оборони вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що найзапекліші бої тривають у Бахмуті, однак це лише "прелюдія" до контрнаступу ЗСУ.

Дивіться відео про те, як ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин критикує військове керівництво РФ і погрожує вивести своїх найманців з Бахмута:

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