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Отримав смертельне поранення під Бахмутом: у тяжких боях загинув титулований український хокеїст

Аліна Дембіцька
13 травня 2023, 18:02 оновлено 13 травня, 18:08
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Коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, Олександр Хміль без жодних вагань взяв до рук зброю та став на захист рідної землі.
загиблий захисник
У тяжких боях загинув титулований український хокеїст Олександр Хміль / Колаж: Главред, фото: Армія-Inform

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 42-річний хокеїст та тренер Олександр Хміль. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом на Донеччині.

Як повідомляє Федерація хокею України, Олександр на професійному рівні грав у хокей упродовж 18 років. У 2007-му Хміль став чемпіоном України в складі АТЕКа, в 2005-му він став срібним призером національного чемпіонату з "Дніпровськими Вовками", в 2006-му і 2009-му вигравав бронзу.

Після завершення гравецької кар’єри Олександр продовжував виступати на аматорському рівні за київські "Автомобіліст" і "Спарту", а також працював головним тренером у київському "Рапіді" (2015-2016), броварських "Вовках" (2017/2018) та жіночій "Україночці" (2019-2020).

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Коли країна-агресорка Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, Хміль взяв до рук зброю та став на захист рідної землі. Спершу він захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військослужбовця Збройних сил України виконував бойові завдання в гарячих точках у інших регіонах нашої держави.

"Кілька занять вистачило, аби я пригадав та поновив навички поводження зі зброєю, а "фізика" в мене завжди на рівні – форму підтримую", - говорив Олександр у торішньому інтерв’ю виданню Армія-Inform.

На сумну звістку про загибель Хміля відреагував видатний олімпійський чемпіон з хокею у складі збірної Чехії Домінік Гашек.

"Сумна новина. Коли ми вболіваємо за наших хлопців на чемпіонаті світу, давайте не забувати, що турнір може тривати завдяки цим героям. Українські хокеїсти воюють і гинуть на передовій, а в НХЛ російські хокеїсти рекламують свою країну, яка вбиває і вбиває в демократичній Україні", - написав Гашек на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув найбільш результативний зенітник Збройних сил України – Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". За час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника.

Дивіться відео про те, як ЗСУ системно контратакують окупантів РФ під Бахмутом:

Більше новин про загиблих захисників:

війна в Україні війна Росії та України
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