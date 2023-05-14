Контратака ЗСУ в Бахмуті: українські сили зайняли нові позиції – ISW

Про успішні дії ЗСУ в результаті контратак в районі Бахмута розповіли в Інституті вивчення війни.

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ЗСУ просуваються в Бахмуті / Колаж 10 ОГШБр, соцмережі

В результаті контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку Донецької області підрозділами Збройних сил України було звільнено від російських окупантів 16,85 квадратних кілометрів.

Про успішні дії ЗСУ в результаті контратак в районі Бахмута йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за непідтвердженими даними певні успіхи українських військ спостерігаються на північний захід від Бахмута.

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При цьому наводиться заява командувача Сухопутними військами генерал-полковника Олександра Сирського від 13 травня про те, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту. У свою чергу Генеральний штаб України повідомив, що українські війська в даний час проводять активні операції в районі Бахмута.

Також уточнюється, що за даними російських пропагандистів, Сили оборони проводили контратаки на російські позиції біля Майорська (20 км на північний захід від Бахмута) і стверджується, що окупаційні війська нібито відбили атаки.

Карта бойових дій / understandingwar.org

Ситуація в Бахмуті

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок в Бахмуті.

У цей самий час, каже чиновниця, українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень.

Нагадаємо, командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита Бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

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