Контратака ЗСУ в Бахмуті: українські сили зайняли нові позиції – ISW

В результаті контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку Донецької області підрозділами Збройних сил України було звільнено від російських окупантів 16,85 квадратних кілометрів.
Про успішні дії ЗСУ в результаті контратак в районі Бахмута йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що за непідтвердженими даними певні успіхи українських військ спостерігаються на північний захід від Бахмута.
При цьому наводиться заява командувача Сухопутними військами генерал-полковника Олександра Сирського від 13 травня про те, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту. У свою чергу Генеральний штаб України повідомив, що українські війська в даний час проводять активні операції в районі Бахмута.
Також уточнюється, що за даними російських пропагандистів, Сили оборони проводили контратаки на російські позиції біля Майорська (20 км на північний захід від Бахмута) і стверджується, що окупаційні війська нібито відбили атаки.
Ситуація в Бахмуті
Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок в Бахмуті.
У цей самий час, каже чиновниця, українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень.
Нагадаємо, командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.
"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита Бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.
Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.
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