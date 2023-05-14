"Бахмут - прелюдія до контрнаступу": армію РФ очікує справжня катастрофа - Подоляк

Михайло Подоляк переконаний, що в ході українського контрнаступу, армія РФ буде тікати з окупованих територій.

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Бахмут є лише прелюдією до контрнаступу / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео Bild

Українські військові готуються до потужного контрнаступу і звільнення територій, які незаконно були захоплені країною-агресоркою Росією. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, проте це лише "прелюдія" до контрнаступу ЗСУ. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Bild.

Подоляк зазначив, що Україна вже перехопила ініціативу на полі бою.

"Це не означає, що Бахмут буде звільнений завтра. Але важкі бої триватимуть, а боєздатність Росії буде і далі руйнуватися. У більш широкому сенсі Бахмут - це прелюдія до контрнаступу. Це двері, які відкривають Україні можливість розпочати успішний контрнаступ", - сказав Подоляк.

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Він натякає на те, що контрнаступ ЗСУ почнеться навесні і триватиме протягом літа.

"Думаю, ми побачимо катастрофічні події, які спіткають російську армію. Вона буде змушена дуже швидко покинути окуповані території. На мій погляд, це буде спекотний весняно-літній сезон ... Вже є невеликі локальні зрушення в різних частинах Донецької області. Контрнаступ - це серія дій, що відбуваються протягом певного періоду часу", - говорить Подоляк.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що для початку контрнаступу ЗСУ Україні необхідно отримати більше зброї. Цієї зброї буде достатньо після "кількох візитів" Зеленського.

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Заступник голови Міноборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах окупантів Росії. Згідно з його прогнозом, вже в цьому або наступному місяці можна буде спостерігати крах російських військ або економіки РФ.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський розповів, що ЗСУ продовжують вести оборонну операцію і рухаються вперед на деяких ділянках фронту. Ворог втрачає своїх солдатів і військову техніку.

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