"Захоплено більше 10 позицій ворога": ЗСУ пішли в наступ під Бахмутом - Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.
Як повідомила в Telegram Маляр, силам оборони вдалося захопити більше десяти позицій російських окупантів.
"Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі і півдні околиць Бахмута і зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського", - повідомила вона.
Маляр додала, що українські військові взяли в полон ворожих солдатів з різних частин.
"У самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там всі сили і намагається просуватися, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої", - розповіла заступник міністра оборони.
Маляр підкреслила, що станом на зараз окупанти не можуть оточити Бахмут і "досягти гучної перемоги на цьому напрямку".
При цьому вона додала, що командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський тримає ситуацію під контролем.
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що за 12-13 травня ЗСУ просунулася в Бахмуті вглиб контрольованої ворогом території на відстань до 2 км і завдали руйнівних ударів противнику. Про це повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи ситуацію в Бахмуті.
Після цього офіцер резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер розповів, що в результаті вдало проведеної операції Збройних сил України на Бахмутському напрямку окупаційні війська РФ відступили, залишивши до 5 кілометрів фронту. За його словами, складається враження, що ситуація в Бахмуті наближається до перелому на користь України.
Нагадаємо, у Кліщіївці Бахмутського району Донецької області було завдано потужного удару по командному пункту російських військ. За попередніми даними, в результаті ліквідовано кілька старших офіцерів армії РФ, розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").
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