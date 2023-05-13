ЗСУ зайшли з флангів у Бахмуті та проломили фронт на 5 кілометрів — військовий експерт

Українські військові мають певний успіх на флангах, підкреслив Віктор Верцнер.

https://glavred.net/ukraine/vsu-zashli-s-flangov-v-bahmute-i-prolomili-front-na-5-kilometrov-voennyy-ekspert-10470022.html Посилання скопійоване

Віктор Верцнер оцінив ситуацію в Бахмуті / Колаж 10 ОГШБр, соцмережі

В результаті вдало проведеної операції Збройних сил України на Бахмутському напрямку окупаційні війська РФ відступили, залишивши до 5 кілометрів фронту, заявив офіцер резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер.

Складається враження, що ситуація в Бахмуті наближається до перелому на користь України, розповів він в ефірі Radio NV.

"Ще рано про це говорити, але таке враження є, тому що українські війська контратакують на флангах і це створює певні проблеми для російських загарбників в центрі Бахмута", — підкреслив офіцер резерву ЦАХАЛ.

відео дня

При цьому він також пояснив, яким чином ВСУ вдалося домогтися успіху.

"Є деяка різниця між російськими військовими, зокрема бойовиками ПВК Вагнер, які діють саме в місті, і діючими на флангах частинами МО Росії. Є якась мотиваційна різниця. Вони не такі потужні, вони не так треновані і не таки мотивовані. Тому українські військові мають певний успіх на флангах", — додав Верцнер.

Хто такий Віктор Верцнер Віктор Верцнер – ізраїльський військовий, майор ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю). З 2014 року допомагає українській армії, на волонтерських засадах проводить тренінги.

Ситуація в Бахмуті

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок в Бахмуті.

У цей самий час, каже чиновниця, українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень.

Нагадаємо, командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита Бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

Більше новин: