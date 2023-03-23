ЗСУ влаштували великі проблеми росіянам: американський радник Залужного назвав втрати окупантів

Райс зазначив, що Путін продовжує здійснювати промах за промахом, порушуючи всі принципи війни.

Ден Райс, війна в Україні / Олександр Медведєв, 10 ОГШБр "Едельвейс"

Радник Головнокомандувача ЗСУ, американський офіцер Ден Райс заявив, що окупанти щомісяця втрачають приблизно 25 тисяч військових в Україні.

В інтерв'ю NV він розповів, що втричі більше солдатів країни-агресора отримують поранення.

"Я вважаю, що Бахмут - це місце, куди пішла вмирати російська армія", - сказав він.

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Райс зазначив, що Путін продовжує здійснювати промах по промаху, порушуючи всі принципи війни.

"Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжував атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", - зазначив радник Залужного.

Хто такий Ден Райс Ден Райс - американський ветеран бойових дій, навесні 2022 року призначений спеціальним радником Головнокомандувача Збройними Силами України Валерія Залужного.

За його словами, в даний час українські військові вбивають близько 25 тисяч російських солдатів на місяць.

"Приблизно такими ж будуть цифри за березень. До того ж близько 75 тисяч втрат росіян в Україні за березень - це поранені", - говорить він.

Коли буде наступ ВСУ

"Тому, коли настане правильний час для наступу, навесні, в України буде набагато сильніша армія, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни в України буде дуже потужний "контрнаступ, який шокує світ", - додав він.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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