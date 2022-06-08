Винесли всі медалі: окупанти обікрали легендарного українського футболіста

Ващук / dynamo.kiev.ua

Знаменитий український футболіст і легенда київського Динамо Владислав Ващук розповів про перебування дітей під російською окупацією і заявив, що російські війська вкрали всі його нагороди.

"47-річний Владислав Ващук нещодавно повернувся додому в Гостомель, на північ від Києва, після двох тижнів у підвалі і втечі з дітьми. Він розповів La Repubblica про життя під окупацією і після неї", - пише італійська газета La Repubblica

Розповідь Владислава Ващука схожа на записи в блокадний щоденник. Він і його діти разом з сусідами ховалися в підвалі.

"Пропала електрика, відключили газ, дуже скромну їжу доводилося готувати на багатті. А коли через 2 тижні їм вдалося вирватися з російської окупації, по обидва боки дороги, по якій вони прямували, бачили розстріляні машини і розбиті будови Гостомеля", - пише видання.

А через три дні після цього в будинок, який Ващук вимушено покинув, вломилися росіяни.

"І нічого не залишилося. Кубки та медалі дев'яти чемпіонських титулів з київським "Динамо", шести Кубків України, Суперкубка країни. Футболки, якими ми обмінювалися з футболістами тих років, газетні статті про мій єдиний гол у збірній. Пам'ять про мою кар'єру розграбована, можливо, перепродана. І я ночами не сплю", - з болем розповів італійським репортерам знаменитий спортсмен.

Владислав Ващук на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook написав: "Італійська La Repubblica надрукувала статтю про те, що сталося зі мною і моєю сім'єю. Дуже важливо доносити правдиву інформацію про війну всьому світу, всій Європі".

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", - сказав агресор.

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