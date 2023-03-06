ЗСУ триматимуть оборону Бахмута: Зеленський терміново зібрав Ставку через важкі бої на Донбасі

Військове командування України планує посилювати позиції українських військових у напрямку Бахмута.

ЗСУ продовжать обороняти Бахмут / Колаж фото Офіс президента, 93-я ОМБр Холодний Яр

Українська армія тримає оборону у Бахмуті попри постійний штурм, який здійснює путінська армія. Ситуація на цьому напрямку дуже складна. Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Офіс президента.

На Ставці розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону та посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

"Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту. Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Також на Ставці обговорили питання постачання зброї, обладнання, а також їх розподіл за різними оперативними напрямками на фронті.

Ситуація у Бахмуті

Британський генерал Річард Ширефф раніше заявив, що ЗСУ, можливо, змогли добитися стратегічного успіху в боях в районі Бахмута Донецької області. За словами військового, українські війська змусили російських окупантів зазнати важких втрат у силах та військовій техніці під час штурму міста. Якщо росіяни все ж захоплять Бахмут, їм це в підсумку нічого не дасть.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може ухвалити рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України наразі не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, яким йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують й інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини: