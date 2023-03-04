Найближчим часом командування ЗСУ прийме рішення про відведення військ із Бахмута - Жданов

Ситуація у Бахмуті вкрай критична. Російські окупанти постійно б’ють по місту артилерією.

Жданов заявив, що ЗСУ незабаром виведуть війська з Бахмута / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Главред

Російські окупаційні війська продовжують безупинно штурмувати Бахмут Донецької області. Загарбники мають частковий успіх, а тому керівництво Збройних сил України може ухвалити рішення про виведення українських бійців з міста. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Як зазначив Жданов у коментарі 24 каналу, є загроза оточення Бахмута російськими військами. Окупанти постійно б’ють по місту артилерією. Ситуація у Бахмуті вкрай критична.

За його словами, загарбники вже просунулись у напрямку Дубово-Василівки, Хромове вже перебуває під вогневим контролем ворога. Окрім того, окупанти вже контролюють район м’ясокомбінату у Бахмуті. Певне просування росіян також спостерігається на півдні міста. Водночас військовий експерт підкреслив, що російські війська зазнали поразки у спробах атакувати села Іванівське та Ступочки.

відео дня

На думку військового експерта, командування ЗСУ прийме рішення про вихід українських військових з Бахмута, попри певні успіхи наших бійців. Жданов відзначив, що вже є повідомлення про те, що з Бахмута виходять деякі українські підрозділи.

"Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута", - розповів він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

"Працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Вас може зацікавити: