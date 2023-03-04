Чи виходять українські захисники з Бахмута: у Зеленського дали чітку відповідь

Наразі інтенсивні бої тривають на чотирьох-п'яти ключових напрямках в Донецькій та Луганській областях.

В ОП розповіли, чи виходять ЗСУ з Бахмута / Bundeswehr, ОП

Наразі у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої з російськими загарбниками. Проте Збройні сили України мужньо тримають оборону і поки що не збираються полишати місто-фортецю. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час стріму на YouTube-каналі журналістки Юлії Латиніної.

"Поки що ні. Там тривають бої, є проблеми... Там сьогодні був командувач Сирський і відповідно оцінена оперативна обстановка. Так, є проблеми – підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває. Відповідно оперативна обстановка така сама, як була вчора, позавчора тощо. Йдуть інтенсивні вуличні бої", - зазначив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що він не розуміє, чому так багато уваги приділяється ситуації в Бахмуті. За його словами, наразі інтенсивні бої тривають на чотирьох-п'яти ключових напрямках в Донецькій та Луганській областях, а не лише в районі Бахмута. Він наголосив, що навіть якщо фронт під Бахмутом зсунеться на кілька кілометрів, це не має впливу на загальну обстановку, яка є стабільно напруженою протягом кількох місяців через інтенсивні бої та бойові зіткнення на контактній лінії.

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"Росія витрачає максимально боєздатну свою частину... Напевно, таких боєздатних підрозділів у них більше не буде... Там за кожну вулицю великий розмін йде. Ми, наприклад, віддаємо вулицю в розмін на 2-3 тисячі знищених російських військовослужбовців", - сказав Подоляк.

Він також додав, що руйнування мостів не знищило логістику Збройних Сил України - вона просто змінила своє розташування на кілька сотень метрів.

"Так вони (шляхи постачання - ред.) є і в інших місцях. Трохи далі виходить логістика доставки на півкілометра-кілометр. Там є обхідні траси, грунтові дороги", - пояснив Подоляк.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупаційні війська продовжують безупинно штурмувати Бахмут Донецької області. Загарбники мають частковий успіх, а тому керівництво Збройних сил України може ухвалити рішення про виведення українських бійців з міста.

"Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута", - розповів він.

Раніше солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

"Працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

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