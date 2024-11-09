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ЗСУ прорвалися до головного плацдарму Курщини, а ворог штурмує схід - ISW

Анна Косик
9 листопада 2024, 08:57
431
Геолокаційні кадри підтверждують просування українських та російських військ на фронті.
ВСУ, карта операции на Курщине
Ворог посилює темпи своїх атак / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з ISW

Що повідомили аналітики ISW:

  • ЗСУ мають успіхи в районі Новоіванівки в РФ
  • Ворог тисне на українську оборону на південь від Часового Яру
  • Армія РФ просунулася біля Курахового та Вугледару

Українські військові просунулися до краю головного "українського плацдарму" у Курській області - до бурелому в північній частині населеного пункту Новоіванівка.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW). За їхніми даними, успіхи ЗСУ підтверджуть геолокаційні кадри від 8 листопада. Аналітики також розповіли про просування противника на інших трьох напрямках.

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Армія країни-агресора Росії натомість атакувала українських оборонців на південь від Часового Яру. Просування до північного району шахти на схід від Ступочок підтверджують геолокаційні кадри.

ЗСУ прорвалися до головного плацдарму Курщини, а ворог штурмує схід - ISW
Часів Яр / Інфографіка: Главред

Нещодавно окупаційна армія також мала незначний успіх на південний схід від Курахового, а саме просунулась вздовж траси Н-15 Курахове - Запоріжжя під час механізованого штурму чисельністю у взвод.

В ISW навели слова речника однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Курахівському напрямку. Він заявив, що окупанти посилюють темпи своїх атак на Курахове і не припиняють їх ні вдень, ні вночі.

Окрім цього у ворога є успіх на північ від Вугледара. Там противник трохи просунувся на північ від населеного пункту Богоявленка.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у районі Оскольського водосховища, де російські війська здійснили прорив, ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію. Крім того, батальйон ударних БПЛА "Ахіллес" із 92-ї штурмової бригади знищив дві рідкісні, потужні та надзвичайно небезпечні російські РСЗВ "Сонцепек".

Раніше Тарас Чмут попередив, що російські окупанти намагаються просуватися на українському фронті, ситуація погіршується. Нині Україна переживає найважчий період після весни 2022 року.

Напередодні також президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні на фронті дуже складна ситуація. Командування намагається змінити ситуацію і працює над посиленням позицій.

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війна в Україні ЗСУ Курахове Вугледар Часів Яр російські війська Операція в Курській області Фронт
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