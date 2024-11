ЗСУ прорвалися до головного плацдарму Курщини, а ворог штурмує схід - ISW

Що повідомили аналітики ISW:

Українські військові просунулися до краю головного "українського плацдарму" у Курській області - до бурелому в північній частині населеного пункту Новоіванівка.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW). За їхніми даними, успіхи ЗСУ підтверджуть геолокаційні кадри від 8 листопада. Аналітики також розповіли про просування противника на інших трьох напрямках.

Армія країни-агресора Росії натомість атакувала українських оборонців на південь від Часового Яру. Просування до північного району шахти на схід від Ступочок підтверджують геолокаційні кадри.

Нещодавно окупаційна армія також мала незначний успіх на південний схід від Курахового, а саме просунулась вздовж траси Н-15 Курахове - Запоріжжя під час механізованого штурму чисельністю у взвод.

В ISW навели слова речника однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Курахівському напрямку. Він заявив, що окупанти посилюють темпи своїх атак на Курахове і не припиняють їх ні вдень, ні вночі.

Окрім цього у ворога є успіх на північ від Вугледара. Там противник трохи просунувся на північ від населеного пункту Богоявленка.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.