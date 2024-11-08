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ЗСУ зупинили ворога на важливому напрямку та нанесли втрат: аналіз експерта

Даяна Швець
8 листопада 2024, 16:24оновлено 8 листопада, 17:50
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У окупантів немає успіхів на Куп'янському напрямку, а ЗСУ продовжують знищувати дорогу ворожу техніку.
ЗСУ зупинили ворога на важливому напрямку та нанесли втрат: аналіз експерта
ЗСУ досягли успіху на Куп'янському напрямку / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

Про що йдеться:

  • ЗСУ стабілізували ситуацію біля річки Оскол
  • Українці пошкодили дві російські РСЗВ "Сонцепек"

У районі Оскольського водосховища, де російські війська здійснили прорив, ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію.

Крім того, батальйон ударних БПЛА "Ахіллес" із 92-ї штурмової бригади знищив дві рідкісні, потужні та надзвичайно небезпечні російські РСЗВ "Сонцепек".

відео дня

Про це розповів журналіст та військовий оглядач Василь Пехньо під час свого щоденного стріму на YouTube-каналі "Фабрика новин".

"Вони не знищені, але точно пошкоджені, – уточнив експерт. – Можливо, їх можна відремонтувати, а може, й ні. Шкода, що вони не були заряджені. Але це справді визначна подія", - каже оглядач.

Крім того, хороша новина полягає в тому, що на даний момент у ворога немає особливих успіхів на Куп'янському напрямку, на відміну від Лиманського, де окупанти з шаленою силою тиснуть на ЗСУ в районі Тернів та Ямполівки.

Що відомо про Куп'янськ

Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

Що цікаво, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко також підтверджував, що ворог провалив місію на Харківщині. За його словами, ініціатива повною мірою перебуває в руках Сил оборони.

Окрім цього, в ISW розповіли подробиці, як окупанти просунулися біля 3 міст Донеччини. Агресори з РФ залишаються найактивнішими в Донецькій області, проте бої тривають і на інших напрямках фронту.

Водночас, як повідомляв Главред раніше, залучення військ КНДР веде до розгромних втрат. Північнокорейським підрозділам важко поки що вивчити театр військових дій.

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