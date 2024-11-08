Що Україна може виміняти на Курську область: ЗМІ дізналися про задум Трампа

Путіну доведеться йти на поступки.

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Що Україна може виміняти на Курську область / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

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ЗМІ озвучили нові деталі плану Трампа

Чому Путін може погодитися на умови президента США

План Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає заморожування конфлікту на нинішній лінії фронту.

Видання Forbes стверджує, що це може спонукати росіян до більш активних бойових дій, пише Главред.

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"Трамп пообіцяв припинити війну в Росії до своєї інавгурації в січні. The Wall Street Journal отримав деталі плану Трампа - і вони спонукають росіян атакувати якомога сильніше і швидше в Курську, незважаючи на втрати, які можуть бути нанесені", - йдеться в матеріалі.

Також видання пише, що новоспечений президент США планує запропонувати перемир'я вздовж поточної лінії зіткнення, що проходить через південну та східну Україну до Курська, де зараз перебувають українські війська.

Якщо план спрацює, Росія фактично віддасть 270 квадратних миль власної території в обмін на утримання близько 20% території України, окупованих російськими військами.

Трамп інфографіка / Інфографіка: Главред

За інформацією видання, російський диктатор може погодитися на такий обмін, хоча раніше вимагав від своїх військ вибити українські підрозділи з Курська до 1 жовтня. Цей термін було пропущено.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Можливі плани Трампа щодо завершення війни

Як повідомляв Главред, ще до інавгурації Трамп може провести переговори з Росією, за підсумками яких Україні нададуть план завершення війни.

І якщо Київ не погодиться, Штати можуть припинити військову підтримку.

Трамп спробує переконати Путіна укласти угоду про припинення війни в Україні, вважає колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. На його думку, Трамп навряд чи погодиться піти на поступки Путіну.

Президентство Трампа вплине на політику США щодо підтримки України, вважають журналісти The New York Times. Є побоювання, що Трамп наполягатиме на невигідному для Києва сценарії завершення війни.

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