"Це найгірший період": Чмут зробив невтішну заяву через ситуація на фронті

Голова фонду "Повернись живим" розповів, чому на фронті погіршується ситуація.

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Ситуація на фронті найважча з весни 2022 року / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 4 отдельная танковая бригада

Основні тези:

Ситуація на фронті найгірша з весни 2022 року

Український фронт не посипався

У ЗСУ недостатня кількість людей, боєприпасів та західної підтримки

Російські окупанти намагаються просуватися на українському фронті, ситуація погіршується. Нині Україна переживає найважчий період після весни 2022 року. Про це заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю DW.

Водночас він зазначив, що фронт "не посипався", але ситуація дійсно складна.

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"На мою думку, не "посипався". Але фронт переживає найгірший період після весни 22-го (року – ред.). І та ситуація, яка в нас є, була наслідком купи різних процесів: внутрішніх, зовнішніх, в Збройних силах, в державі, в країні, в країнах партнерів, які маленькими крочками призвели і продовжують призводити до поганих, негативних сценаріїв розвитку подальших подій", - зазначив він.

Причиною таких проблем є не потужність РФ, а слабкість України через недостатню кількість людей, боєприпасів та відсутність стратегічної підтримки партнерів.

"Чому слабкість? Тому що нема людей, недостатня кількість боєприпасів, немає стратегічної підтримки партнерів по нелінійній протидії РФ. Банально – дозвіл на удари американським озброєнням або інших країн по (російських – ред.) аеродромах і так далі. Це не тільки про це", – пояснив Чмут.

Хто такий Тарас Чмут Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру". Голова фонду "Повернись живим" (з 2020). Прослужив у морській піхоті 2,5 роки, був командиром взводу розвідки 137-го батальйону. Брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Звільнився з лав ЗСУ у 2017 році у званні сержанта, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Окупанти намагаються просуватися на захід від міста Селидове. Ворог атакує село Петрівка та вже захопили Григорівку.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

Також зазначається, що РФ стягує техніку на Харківський напрямок. Речник ОТУ "Харків" Євген Романов зазначив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Нині окупанти атакують на цьому напрямку лише піхотою.

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