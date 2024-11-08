"Найскладніші напрямки": Зеленський розказав про посилення позицій

Найскладніша ситуація спостерігається на Курахівському та Покровському напрямках.

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Зеленський сказав, де найскладніша ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви Зеленського:

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Військове командування працює над посиленням позицій

В Україні на фронті дуже складна ситуація. Командування намагається змінити ситуацію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Найскладніша ситуація нині спостерігається на Курахівському та Покровському напрямках.

відео дня

"Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій", - сказав Зеленський.

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Окупанти намагаються просуватися на захід від міста Селидове. Ворог атакує село Петрівка та вже захопили Григорівку.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

Також зазначається, що РФ стягує техніку на Харківський напрямок. Речник ОТУ "Харків" Євген Романов зазначив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Нині окупанти атакують на цьому напрямку лише піхотою.

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