ЗСУ проломили оборону РФ і зайняли нові рубежі на південному фронті

На двох напрямках підрозділи ЗСУ вже закріплюються на досягнутих позиціях.

https://glavred.net/ukraine/vsu-prolomili-oboronu-rf-i-zanyali-novye-rubezhi-na-yuzhnom-fronte-10480108.html Посилання скопійоване

Українські військові просунулися вперед / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Міноборони РФ

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На напрямках Новоданилівка-Роботине і Мала Токмачка-Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - заявив він, повідомляє Military Media Center.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За словами Ковальова, особливо важкі бої тривають в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, в Донецькій області в районах населених пунктів Північне і Авдіївка, на Мар'їнському напрямку в районах населених пунктів Мар'їнка і Перемога Донецької області.

відео дня

Ситуація на Донбасі

У свою чергу заступник міністра оборони Ганна Маляр додала, що українські захисники на Куп'янському та Лиманському напрямках зупинили наступ ворожих військ. Там йшли важкі бої.

"На Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога", - написала вона в Telegram.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій та бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті і бригадах наступу", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час засідання Ставки прозвучали доповіді генералів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, що виконують найскладніші завдання в районах, де йдуть найзапекліші бої.

Головнокомандувач зазначив, що незважаючи на шалений опір противника, українські військові роблять все можливе для звільнення окупованої території України.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександр Тарнавський розповів про те, що українські військові помітно просунулися на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад 2 рот російських військових

Більше новин: