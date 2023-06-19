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Операція йде за планом: Залужний показав відео з передових підрозділів ЗСУ

Олексій Тесля
19 червня 2023, 21:28 оновлено 19 червня, 21:31
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Противник намагається не допустити просування наших підрозділів, підкреслив Головком ЗСУ.
Залужний, ВСУ
Валерій Залужний відвідав передові позиції ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха , president.gov.ua

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де йдуть найскладніші запеклі бої.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Для цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень з щільними мінуваннями місцевості і великою кількістю резервів", - написав Залужний в Telegram-каналі.

Головнокомандувач зазначив, що незважаючи на шалений опір противника, українські військові роблять все можливе для звільнення окупованої території України.

відео дня

"Операція триває згідно з планом", - додав Залужний.

Звернемо увагу, що судячи з інформаційного табло, опублікованого на відео, Головком ЗСУ знаходився в розташуванні передових частин ЗСУ в суботу, 17 червня.

Дивіться відео - Валерій Залужний у передових підрозділах ЗСУ:

Скріншот
Валерій Залужний відвідав передові частини ЗСУ / Screenshot

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій та бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті і бригадах наступу", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час засідання Ставки прозвучали доповіді генералів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресора Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО. Водночас він не відповів, Чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данилов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

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ЗСУ Валерій Залужний війна Росії та України
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