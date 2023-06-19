Контрнаступ ЗСУ: керівництво РФ відчуває шалений страх та стурбованість - Юсов

Представник воєнної розвідки України зазначив, що український контрнаступ дедалі частіше коментують особисто або людина, схожа на Путіна, або Шойгу.

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Керівництво РФ відчуває шалений страх перед контрнаступом ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Поведінка вищого військово-політичного керівництва країни-агресорки Росії та усієї російської пропаганди свідчить про стурбованість і страх перед контрнаступом Збройних сил України. Про це в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Як зазначив представник воєнної розвідки України, український контрнаступ дедалі частіше коментують особисто або людина, схожа на Путіна, або Шойгу.

"Це означає, що навіть внутрішня аудиторія вже не сприймає як істину в останній інстанції безкінечних конашенкових, соловйових і скабєєвих. Тобто потрібен уже якийсь наркотик поважче. Образ Путіна, який особисто "вєщає" про події в Україні – найважчий наркотик для російської пропаганди. А що далі? Далі буде ломка і порожнеча", - розповів Юсов.

Також представник воєнної розвідки України натякнув, про що мовчить начальник ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, "йдеться про операції, які плануються, реалізуються і дуже скоро будуть втілені в життя. Частина з них відбуваються вже зараз – буквально в цей час".

"Результати цих операцій – побачать", - підкреслив представник української розвідки.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Дивіться відео про те, звідки незабаром можуть втекти росіяни:

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