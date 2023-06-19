Питання наступу та ймовірні плани ворога: Зеленський провів засідання Ставки

На Ставці, серед інших, доповідали генерали Валерій Залужний і Кирило Буданов.

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Володимир Зеленський провів засідання Ставки / Колаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій і бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті і бригадах наступу", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час засідання Ставки прозвучали доповіді генералів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

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"Оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час", — повідомив президент.

Як зазначив Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко "відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії і прикордонників, забезпечення їх технікою і всім необхідним для виконання бойових завдань".

Повідомлення Володимира Зеленського / t.me/V_Zelenskiy_official

Контрнаступ ВСУ

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресора Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО. Водночас він не відповів, Чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

На сьогодні підрозділи Збройних сил України проводять на фронті розвідку, вивчаючи ситуацію, розповів раніше майор 103 бригади ТрО, депутат Львівської облради Олександр Ганущин.

За його словами, українські захисники намагаються з'ясувати, чим володіє ворог, як працюють і реагують його тили, як реагують його резерви.

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