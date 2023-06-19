ЗСУ штурмом вибивають ворога на півдні, РФ атакує резервами на двох напрямках

Українські військові помітно просунулися на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам.

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Стало відомо про просування вперед ЗСУ на півдні / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Ворог підтягнув свої сили і активно наступає на Лиманському та Куп'янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу в українських сил, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На сході зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили і активно наступає на Лиманському і Куп'янському напрямках, намагаючись перехопити у нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", - написала вона в Telegram.

У Міноборони підкреслили, що ворог не залишає своїх планів вийти на межі Донецької та Луганської областей, і зараз для ворога це основний напрямок наступу.

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"Тому сконцентрували на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах і засобах і не дають ворогові просуватися", — додала Маляр.

Ситуація на Таврійському напрямку

У свою чергу бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на півдні.

Українські військові помітно просунулися на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити більше 2 рот російських військових, уточнив він в Telegram.

За його даними, за останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали більше двох рот. При цьому підрозділи ЗСУ знищили велику кількість техніки РФ:

3 танки;

9 одиниць БМП;

2 БПЛА "Орлан-10";

2 БПЛА"Zala";

БПЛА"Supercam";

4 самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація";

БМ - 21"Град";

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б";

2 гаубиці 2С19 "Мста-з";

зенітний ракетний комплекс"з-300";

зенітний ракетний комплекс"Бук";

РЕБ "Поле-21".

Крім того, українськими силами також було знищено 6 місць зберігання боєприпасів ворога.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій та бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті і бригадах наступу", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час засідання Ставки прозвучали доповіді генералів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресора Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО. Водночас він не відповів, Чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данылов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

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