ЗСУ просунулися вперед у ще одному районі Курської області: деталі від ISW

Стало відомо, що 13 вересня українські сили просунулися вперед у Глушковському районі Курської області РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Вони додали, що за інформацією російських джерел, українські військові атакували на південний захід від Глушкова в районі Нового Путі та Веселого та Медвежого, що на сході від Веселого.

Також повідомляється, що продовжується протистояння українських і російських військових у тій частині Курської області, яка була захоплена ЗСУ раніше.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.