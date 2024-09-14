ЗСУ просунулися вперед у ще одному районі Курської області: деталі від ISW

Також продовжується протистояння українських і російських військових у тій частині Курської області, яка була захоплена ЗСУ раніше.

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ЗСУ просунулися вперед у ще одному районі Курської області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Стало відомо, що 13 вересня українські сили просунулися вперед у Глушковському районі Курської області РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушкова та за три кілометри від міжнародного кордону Росії з Україною)", – розповіли аналітики.

Вони додали, що за інформацією російських джерел, українські військові атакували на південний захід від Глушкова в районі Нового Путі та Веселого та Медвежого, що на сході від Веселого.

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Також повідомляється, що продовжується протистояння українських і російських військових у тій частині Курської області, яка була захоплена ЗСУ раніше.

Просування ЗСУ в Курській області / фото: ISW

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що у Курській області армія РФ почала контрнаступ, але поки що не спостерігається бойових дій, які б свідчили, що росіяни почали масштабну операцію для повного витіснення ЗСУ із захоплених районів.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог кинув на прорив оборони ЗСУ в Курській області військо чисельністю понад 35 тисяч окупантів.

Майор запасу Збройних Сил України Олексій Гетьман підкреслив, що вже понад місяць ЗСУ тримають під контролем понад 100 населених пунктів країни-агресора Росії у Курській області. Операція українських сил вдалася дуже вдалою і через особливості росіян на прикордонних територіях.

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