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Повномасштабний контрнаступ РФ у Курській області ще не почався - ISW

Марія Николишин
14 вересня 2024, 07:46
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Російська влада переважно покладалася на погано навчених й екіпірованих призовників, кажуть аналітики.
Повномасштабний контрнаступ РФ у Курській області ще не почався - ISW
Повномасштабний контрнаступ РФ у Курській області ще не почався / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

У Курській області армія РФ почала контрнаступ, але поки що не спостерігається бойових дій, які б свідчили, що росіяни почали масштабну операцію для повного витіснення ЗСУ із захоплених районів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що президент Володимир Зеленський заявив, російські війська зосередили в Курській області 40 тисяч військовослужбовців, але не уточнив склад цього угруповання. В Інституті зазначили, що залишається незрозумілим, чи підрахунок глави держави стосується виключно боєздатних російських солдатів, чи об'єднаних сил, які включають солдатів-контрактників, а також менш боєздатних призовників, нерегулярні формування, прикордонників, підрозділи Росгвардії та МВС Росії.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 вересня зазначив, що в Курській області перебувають від 33 до 35 тисяч російських військовослужбовців, а Зеленський заявив, що російське командування планує зосередити у регіоні від 60 до 70 тисяч військових. В ISW зазначили, що ці дані суттєво перевищують 50 тисяч військовослужбовців, які, за оцінками американських офіційних осіб, знадобляться Росії для витіснення українців з Курської області.

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Аналітики Інституту також зазначили, що досі для протидії українському вторгненню в Курську область, російська влада переважно покладалася на погано навчених й екіпірованих призовників, а також невеликі підрозділи російських регулярних і нерегулярних військ. На їхню думку, малоймовірно, що більшість нинішнього російського угруповання військ у Курській області має достатній бойовий досвід.

"Російська контрнаступальна операція з відвоювання захопленої українськими військами території в Курській області, потребуватиме ще більше живої сили і техніки, ніж Росія вже зосередила у цьому регіоні - особливо через те, що більшості зі вже задіяних підрозділів бракує бойового досвіду", - йдеться у звіті.

Наразі основну відповідальність за контратаки в Курській області, зазначають в ISW, несуть нещодавно передислоковані з фронту в Україні російські повітряно-десантні війська. Це свідчить про те, що російське військове командування може планувати задіяти для повернення територій найбільш "елітні" чи боєздатні підрозділи.

"Російським військовим, безсумнівно, доведеться передислокувати з України до Курської області підрозділи, що вже беруть участь у поточних наступальних операціях. Або доведеться перекидати оперативні резерви, щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти міжнародний кордон від майбутнього вторгнення з боку України", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки Курській операції вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку і сповільнити просування росіян у Донецькій області.

Аналітик BILD Юліан Рьопке повідомляв. що російські окупанти шляхом контратак прорвали оточення українськими силами біля річки Сейм Курської області, куди потрапили ще в серпні.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії починаючи від Кореневого на південь. Відбувалися зіткнення біля кількох населених пунктів. Але таке враження, що потенціал противника вичерпався.

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