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Контратака РФ у Курській області: порівняння успіхів росіян та ЗСУ - ISW

Марія Николишин
13 вересня 2024, 08:20
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Українські війська продовжували контратакувати та розпочали додаткові атаки за межами виступу, повідомляють аналітики.
Контратака РФ у Курській області: порівняння успіхів росіян та ЗСУ - ISW
Контратака РФ у Курській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Російські війська 12 вересня продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Причина, ймовірно, в українських наступальних операціях і оборонних контратаках в цьому районі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишневки (на південний захід від Коренево) і в північній частині Червоножовтневого (на південний захід від Коренево).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Коренево з початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня, включаючи Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Внєзапноє, Гордіївку, Червоножовтневе, Обухів і 10-й Жовтень. Всі ці поселення знаходяться в межах існуючих заявлених кордонів російського наступу, але ISW ще не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили якісь із цих поселень, за винятком частин Снагості та Червоножовтневого.

відео дня

Російські військові блогери стверджують, що війська РФ продовжують наступати на південний схід від Коренево і на північний схід від Снагості (на південний захід від Коренево), хоча ISW не бачив візуального підтвердження цих заяв.

Також відомо, що українські війська продовжували контратакувати в районах, де російські війська почали контратаки, і розпочали додаткові атаки за межами виступу, досягнувши успіхів у Глушківському районі (на захід від Коренівського району).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що українська піхота просунулась через кордон і в південно-західну частину Тьоткіно (приблизно за 40 км на південний захід від нинішнього українського виступу в Курській області). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, як українська бронетехніка та піхота оминають російські протитанкові загородження "Зуби дракона" на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Шляху (на південний захід від Глушкова) без спротиву, що українські сили просунулися у цьому районі і що російські сили не готові використовувати перешкоди для відбиття українських атак через кордон.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація для українських захисників в Курській області загострюється, адже російські війська посилюють наступальний потенціал. Ще давніше було прогнозовано, що рано чи пізно вони почнуть відбивати свої населені пункти, принаймні пробувати.

Аналітик BILD Юліан Рьопке говорив, що російські окупанти шляхом контратак прорвали оточення українськими силами біля річки Сейм Курської області, куди потрапили ще в серпні.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог кинув на прорив оборони ЗСУ військо чисельністю понад 35 тисяч окупантів.

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