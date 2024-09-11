Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом: тривають бої

Експерт поки що не дає жодних прогнозів - покаже найближча доба.

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У Курській області тривають бої / Колаж: Главред, фото: СтратКом, DeepState

Росія перейшла до контрнаступу в Курській області. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог кинув на прорив оборони ЗСУ військо чисельністю понад 35 тисяч окупантів.

Рух росіян розпочався в районі сіл Апанасівка-Снагість, Журавлі-Калинів, Погребки та Бірки. Таким чином, РФ діє одразу з чотирьох напрямків.

Мета противника - деблокувати Глушківський район, повернути контроль над трасою Кореневе-Троїцьке і над логістикою Кореневе-Сафонівка з подальшим полегшенням логістики до північного фронту.

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А в районі села Погребки Росія намагається вийти на дорогу Льгов-Суджа і до самої Суджі.

Контрнаступальні дії здійснюються за підтримки техніки, але з обмеженим застосуванням артилерії. А ось застосування КАБів на лінії бойового зіткнення ворогом зменшилося.

"Найближча доба покаже, у що цей контрнаступ може в підсумку вилитися", - підсумував Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Курська операція - останні новини

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що Україна здійснила операцію в Курській області, оскільки цей регіон виявився найвразливішим місцем в обороні російських окупантів. Наступ ЗСУ переніс бойові дії на територію РФ і значно поповнив український обмінний фонд.

Станом на початок вересня Сили оборони України контролювали понад 100 населених пунктів у Курській області РФ. Водночас Росія втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими всього за місяць операції ЗСУ на Курщині, розповів президент Володимир Зеленський.

Військовий експерт Павло Лакійчук вважає, що українській армії надалі навряд чи вдасться швидко просуватися в Курській області. Але територія на лівому фланзі регіону, де річка Сейм, буде зачищена від ворога.

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