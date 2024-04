ЗСУ перейшли в контратаку та відбили позиції на важливій ділянці фронту - ISW

Українські військові проводять активні контратаки та вибивають окупантів з позицій західніше Кремінної Луганської області. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що нещодавно російські окупанти змогли просонутись південніше від міста Кремінна. Згідно з відеозаписом з геолокацією за 8 квітня, ворог зміг досягти локальних успіхів у районі крейдяних кар'єрів на південь від Білогорівки, що знаходиться на південь від Кремінної.

Також, 9 квітня один російський блогер повідомив, що російські окупанти ведуть бої за тактичні висоти в районі кар'єру. Зазначається, що їм вдалося захопити обмежені позиції на цій ділянці фронту. Інститут вивчення війни підтверджує ці дані, посилаючись на відеозаписи з геолокацією, що підтверджують це.

Однак російські джерела також повідомляли про запеклі бої в районі Тернів на захід від Кремінної. Війська РФ втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.