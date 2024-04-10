ЗСУ перейшли в контратаку та відбили позиції на важливій ділянці фронту - ISW

Аналітики ISW зазначають, що в районі Кремінної російські війська втрачають певні позиції через активні контратаки з боку Сил оборони України.

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ЗСУ проводять успішні контратаки на одній із ділянок фронту / Колаж Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Українські військові проводять активні контратаки та вибивають окупантів з позицій західніше Кремінної Луганської області. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що нещодавно російські окупанти змогли просонутись південніше від міста Кремінна. Згідно з відеозаписом з геолокацією за 8 квітня, ворог зміг досягти локальних успіхів у районі крейдяних кар'єрів на південь від Білогорівки, що знаходиться на південь від Кремінної.

Також, 9 квітня один російський блогер повідомив, що російські окупанти ведуть бої за тактичні висоти в районі кар'єру. Зазначається, що їм вдалося захопити обмежені позиції на цій ділянці фронту. Інститут вивчення війни підтверджує ці дані, посилаючись на відеозаписи з геолокацією, що підтверджують це.

відео дня

Однак російські джерела також повідомляли про запеклі бої в районі Тернів на захід від Кремінної. Війська РФ втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки.

Бої на Луганщині / Інфографіка: understandingwar

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої за Терни - ситуація на фронті

На Куп'янсько-Лиманському напрямку село Терни є найбільш напруженою точкою бойових дій. Ціллю російських окупаційних військ є прорив до річки Чорний Жеребець. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Представник НАТО у своєму коментарі для Foreign Policy повідомив, що понад дві третини російських танків, які українські військові знищили за останні місяці, було знищено за допомогою FPV-дронів. Цей дефіцит бронетехніки може значно вплинути на майбутній наступ Кремля.

Водночас, російські окупанти змогли просунутись на Сході України та захопити село Первомайське. Бій за цей населений пункт між Україною та Росією тривав з серпня 2022 року і коштував обом арміям великої ціни, вказують OSINT-аналітики зі спільноти DeepState.

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