DeepState: росіяни захопили село, за яке билися з серпня 2022 року

Ці бої за населений пункт були одними з найгарячіших за весь період повномасштабного вторгнення.

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До повномасштабної війни у селі мешкало понад 2 тисячі людей / Фото: DeepState

Російські окупанти захопили Первомайське. Бій за цей населений пункт між Україною та Росією тривав з серпня 2022 року і коштував обом арміям великої ціни, вказують OSINT-аналітики зі спільноти DeepState.

Експерти підтверджують, що противник зумів проломити оборону українських захисників й "повністю окупував" село.

У мережі публікують кадри з російським триколором на руїнах знищеного агресором населеного пункту.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

За словами аналітиків, село стало однією з найгарячіших точок під час повномасштабної війни і коштувало Росії великої ціни.

"На жаль, не малу ціну заплатили й наші оборонці, особливо хлопці зі славетної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточенні", - йдеться у повідомленні.

До повномасштабного вторгнення Росії у населеному пункті мешкало понад 2 тисячі людей.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Напередодні Главред писав, що російські окупанти на бронетехніці змогли зайти до міста Красногорівка Донецької області - ворог просунувся та зайшов до Красногорівки з південного сходу. Росіяни змогли перейти залізницю з району Мар'їнки.

Водночас, за інформацією Інституту вивчення війни, українські війська пішли у контратаку біля Авдіївки і відбили деякі позиції.

За інформацією The Economist, Росія зараз готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру, і Харків є одним із кількох можливих напрямків майбутнього наступу РФ.

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