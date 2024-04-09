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У Росії виникне велика проблема в майбутньому наступі - Foreign Policy

Яна Ставська
9 квітня 2024, 21:28
ЗСУ стають дедалі залежнішими від безпілотників.
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Росія готує новий наступ у 2024 році / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Понад дві третини російських танків, які українські військові знищили за останні місяці, було знищено за допомогою FPV-дронів, повідомив Foreign Policy представник НАТО. Саме дефіцит бронетехніки може суттєво вплинути на майбутній наступ Кремля.

Зазначається, що FPV у багатьох випадках замінили для українських військових дефіцитну артилерію.

У відповідь російські окупанти дедалі більше переймаються щодо засобів маскування для своєї техніки, оскільки у загарбників уже не вистачає бронетехніки, йдеться в матеріалі.

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Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Аналітики пишуть, що такими темпами Кремль може втратити свою чисельну перевагу в танках, це ускладнить росіянам проведення наступальних операцій у майбутньому.

Але у Росії все ще спостерігається перевага в живій силі.

Новини з фронту - Росія готує новий наступ

Раніше The Economist писав, що влітку країна-агресорка Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту. За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити Росії прорвати оборонні лінії України.

Президент Володимир Зеленський інформацією підтвердив, зауваживши, що до нової операції ворога, яку Кремль готує на літо, Україна не готова.

"Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж було два-три місяці тому, коли в нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху", - сказав глава держави.

За прогнозами BILD, РФ може вийти на оперативний простір біля Авдіївки. Напередодні повідомлялося, що ворог прорвав оборону по лінії Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке. Там розташовані невеликі річки та ставки, завдяки яким було зручно оборонятися.

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