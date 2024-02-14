'Це найгарячіша точка фронту': в ЗСУ розповіли, куди ворог кинув основні сили

В ЗСУ зазначили, що мета російських окупантів полягає в тому, щоб прорватись до річки Чорний Жеребець у Лиманському районі.

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В ЗСУ назвали найгарячішу точку бойових дій / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

На Куп'янсько-Лиманському напрямку найбільш напруженою точкою бойових дій є село Терни, де російські війська сконцентрували свою увагу та резерви, намагаючись прорватися до річки Чорний Жеребець. Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

"Сьогодні я особисто спілкувався з нашою розвідкою і за їх інформацією найгарячіша точка зараз – це поблизу населеного пункту Терни. Там противник акцентує свою увагу, підтягує туди свої резерви з використанням всієї наявної лінійки озброєння, артилерії, авіації, мінометів, танків та стрілецької зброї", - повідомив Євлаш.

Він зазначив, що російські війська атакують у районі Тернів і намагаються прорватися до рубежу річки Чорний Жеребець.

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"Це наразі найгарячіша точка, так званий Торський виступ, куди вони акцентують свою основну увагу і туди прикуті основні сили противника", - розповів Євлаш.

Він також додав, що українські військові застосовуючи креатив та проявляючи ініціативу докладають максимальні зусилля для того, щоб зупинити просування ворога на цьому напрямку та сточити ресурси російских військ.

Євлаш вказує на те, що українські воїни перебувають в обороні на Куп'янсько-Лиманському напрямку та завдають росіянам значних втрат в живій силі та техніці.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про новий етап російсько-української війни, який полягає у максимальному визнаженні наступаючих сил РФ.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що після "перемоги" Путіна на так званих президентських виборах у Росії, Росія розпочне новий масштабний наступ. За його словами, "найближчі місяці стануть вирішальними".

На Таврійському напрямку минулої доби окупанти зазнали найбільших втрат з початку 2024 року, повідомив бригадний генерал, командир оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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