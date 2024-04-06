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ЗСУ відкинули штурмовиків РФ: у ворога втрати на півдні, названо напрямки

Олексій Тесля
6 квітня 2024, 14:44
Окупанти тиснуть артобстрілами, завдають авіаударів, застосовують велику кількість ударних БПЛА.
ЗСУ відкинули штурмовиків РФ: у ворога втрати на півдні, названо напрямки
ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Сил оборони півдня.

Зазначається, що на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм, успіху не мали.

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"На лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог активізувався, збільшивши до 16 кількість добових штурмових груп. Зазнавши втрат, уже звично ретирувалися", - розповіли українські захисники.

Водночас уточнюється, що наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Також повідомляється, що окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів і не припиняють аеророзвідку.

Як додали в Силах оборони півдня, в операційній зоні минулої доби зафіксовано проліт 228 розвідувальних дронів, останніми днями спостерігається їхнє збільшення майже на 20%.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що десятки штурмовиків РФ підірвали разом із технікою. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та зміцнення позицій на Лівобережжі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці ДПС вийшли на кордон із РФ і підняли прапор України в трьох населених пунктах. Шабельне, Піщане і Дігтярне в Харківській області розташовані поблизу кордону з РФ.

Як повідомлялося раніше, РФ готує масований ракетний удар. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив про те, що російські окупанти можуть незабаром завдати удару крилатими ракетами "Калібр".

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Screenshot / Главред

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ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
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