Повалення режиму Путіна: Максакова розкрила єдиний сценарій

Марія Максакова переконана, що узурпація влади Володимиром Путіним у РФ на сьогодні стала очевидною.

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Марія Максакова оцінила ймовірність повалення режиму Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook.com/MaksakovaMaria

Головне із заяв Максакової:

Виборчий процес у Росії позбавлений сенсу

Путін узурпував владу, його режим можуть повалити

Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутатка Держдуми РФ Марія Максакова прокоментувала тему виборів, що нещодавно відбулися в країні-агресорі РФ.

"Вибори" не несуть жодного смислового навантаження для Путіна, навіть як інструмент легітимації звірств. Він би їх скасував - і нічого б не змінилося", - підкреслила вона в коментарі Главреду.

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За її словами, у Путіна є кілька серйозних психологічних травм, які призвели до його нинішнього психопатичного стану.

"Одна з них - це поразка Собчака на виборах, коли Путін був головою його передвиборчого штабу. Тоді ставка на мляві еліти з тріском провалилася. Відтоді в голові Путіна вкоренилася думка, що вигравати вибори й нав'язуватися електорату можна інакше. Йому дуже хочеться виправити стару помилку, яка свого часу спричинила фіаско не тільки Собчака, а й його самого. Травма нікуди не поділася, і Путін весь час намагається її "вилікувати". Коли його залучають до виборчого процесу, він починає відчувати себе головою власного передвиборчого штабу - підраховує відсотки голосів і з великої руки вирішує, кого пропустити, а кого ні", - переконана вона.

Водночас екс-депутатка Держдуми вважає, що сам по собі виборчий процес у Росії позбавлений сенсу: він нічого не додає й не віднімає від факту узурпації влади Путіним.

"Звісно, було б краще, якби активні виборці спалили виборчі дільниці напередодні. Добре хоч "добрі дрони" принесли "благодатний вогонь" до Росії в дні виборів - порадували око! Адже росіяни могли б і приєднатися, адже є ж рух "Чорна іскра". Навіщо чекати, коли вас потихеньку задушать подушкою, як розігнали недавній мітинг? Поки що на протест вийшло близько 500 осіб, а з часом вийде 5 тисяч, 50 тисяч, півмільйона… Втім, усе це треба було робити раніше. Але краще пізно, ніж ніколи", - каже вона.

Максакова при цьому також додала, що узурпація влади Путіним у РФ стала на сьогодні очевидною.

"Узурпація влади Путіним і так була очевидною, але зараз її стало просто неможливо заперечувати. Адже присутність у виборчих бюлетенях будь-яких інших політичних сил ніяк не вплинула б на результат "виборів". Путінська верхівка оскаженіла до такої міри, що залишається визнати: узурпація в Росії оформлена остаточно. А що буває з режимом, який остаточно узурпував владу? Його скидають, оскільки більше немає електоральних засобів політичної боротьби. Єдиний висновок: путінські сценарії більше не передбачають жодного електорального еволюційного політичного процесу боротьби та зміни влади", - додала вона.

Дивіться відео - інтерв’ю Марії Максакової:

Журналіст оцінив ймовірність масових протестів у Росії

Журналіст Олександр Сотник вважає, що в найближчому майбутньому ймовірність масштабних виступів проти влади Володимира Путіна залишається невисокою. За його оцінкою, невдоволення населення проявлятиметься переважно у вигляді локальних протестів та окремих сутичок у регіонах країни. При цьому силові структури, як зазначає журналіст, мають достатні можливості для оперативного придушення подібних акцій та запобігання їх подальшому поширенню.

На думку Сотника, протестному руху поки що бракує згуртованості, координації та широкої підтримки з боку суспільства, щоб становити серйозну загрозу для Кремля. У зв’язку з цим журналіст вважає малоймовірним сценарій масштабних акцій протесту, що одночасно відбуватимуться в різних частинах країни.

Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді є неефективною, потрібно працювати над переворотом усередині РФ.

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Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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