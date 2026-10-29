"Врятували мені життя": Астаф’єва розповіла про свою важку хворобу

Співачка зізналася, що пережила важкий період.

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Даша Астаф'єва - хвороба / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Астаф'єва; скріншот із відео

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Даша Астаф'єва розповіла про важку хворобу

Що допомогло співачці пережити складний період

Протягом тривалого часу в мережі ходили тривожні чутки про те, що відома співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва серйозно захворіла. Раніше зірка закликала шанувальників не поширювати плітки, проте в новому інтерв'ю для "Телебачення Торонто" артистка все ж відверто зізналася, що дійсно пережила дуже важкий період.

Астаф'єва розповіла, що подолати хворобу їй допомогли колосальна підтримка близьких, власне бажання жити та занурення в роботу. При цьому вона не стала розкривати конкретний діагноз.

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Справжнім рятівним колом для зірки стало вивчення біографії та творчого шляху української письменниці й мандрівниці Софії Яблонської. Прочитавши весь цикл її книг, Даша знайшла в собі сили рухатися далі.

Даша Астаф’єва - інтерв’ю / скрін з відео

"Я дуже сильно захворіла, але саме робота та вивчення біографії Софії Яблонської врятували мені життя. Близькі люди, які мене підтримували, робота, ну і бажання жити", - зізналася виконавиця.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що 2025 рік став для неї справжнім випробуванням на міцність через постійні звернення до лікарів. Відсвяткувавши 40-річчя, Даша в ефірі "Тихенько-подкаст" відверто зізналася, що найбільше мріє залишити проблеми зі здоров’ям у минулому.

Даша Астаф’єва - діагноз / фото: instagram.com, Даша Астаф’єва

"Мені цього року виповнилося 40, і такого обходу лікарів я ще ніколи не робила. Хочу від щирого серця відпустити всі хвороби, страхи, проблеми, які заважають жити класне життя. Хочу побажати всім українцям здоров’я, і щоб жодні хвороби, проблеми чи некомфортні відчуття вам не заважали", - поділилася Астаф’єва.

Астаф'єва / інфографіка Главред

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Раніше Главред повідомляв, що виконавець ролі Джеймі Ланністера в "Грі престолів" Ніколай Костер-Вальдау приїхав з несподіваним візитом до Києва. Голлівудський актор на власні очі відчув сувору українську реальність, сховавшись у метро під час повітряної тривоги.

Також Наталія Сумська різко висловилася щодо поведінки Даші Астаф'євої в прямому ефірі "Радіодиктанту". Актриса порівняла емоційну реакцію співачки на хейтерів зі знаменитим скандалом із Януковичем, який зламав ручку на прес-конференції.

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Про персону: Даша Астаф’єва Дар’я (Даша) Вікторівна Астаф’єва - українська модель, співачка, актриса, телеведуча та волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".

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