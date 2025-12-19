У Дніпрі мешканці "привілейованих" будинків побили енергетиків за відключення їх від світла

Декілька будинків раніше не відключалися від електрики через перебування на лінії з критичною інфраструктурою.

https://glavred.net/ukraine/v-dnepre-zhiteli-privilegirovannyh-domov-izbili-energetikov-za-otklyuchenie-sveta-10725542.html Посилання скопійоване

Люди напали на працівників ДТЕК у Дніпрі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Головне з новини:

відео дня

У Дніпрі мешканці напали на енергетиків, які відключали будинки від електропостачання

Матеріали передано до поліції, готується відкриття кримінального провадження

У Дніпрі стався інцидент, який підкреслює напруженість довкола відключень електроенергії. У мікрорайоні на вулиці Академіка Янгеля група мешканців напала на оперативно-виїзну бригаду ПрАТ "ПЕЕМ „ЦЕК"", що прибула для ручного відключення будинків від мережі.

За даними компанії, кілька будинків тривалий час залишалися зі світлом, адже були підключені до лінії з критичною інфраструктурою. Тепер їх відключають окремо, і саме це викликало агресивну реакцію місцевих.

"На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2", - повідомили в компанії.

Енергетики наголосили, що перебування житла на лінії з критичною інфраструктурою не дає мешканцям жодних привілеїв. Відключення відбуватимуться на рівних умовах для всіх споживачів міста.

Матеріали щодо нападів уже передані до поліції. Правоохоронці готують відкриття кримінального провадження.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Енергетичний колапс впливає на регіони України по-різному. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", наголошує, що твердження про 12-годинні відключення скрізь є некоректним.

"Центральні області країни зазвичай більш вразливі до перебоїв у постачанні електроенергії", - пояснює експерт.

За його словами, Київ та столичний регіон традиційно відчувають дефіцит електроенергії.

"Якщо виходить з ладу підстанція, через яку надходить електрика з АЕС, виникають ситуації, схожі на ті, що ми вже бачили у 2022 та 2024 роках", — додає Гончар.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, ДТЕК опублікував нові графіки для Дніпропетровщини на 19 грудня. Відключення електроенергії відбуватимуться кілька разів на день у різних групах.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Нагадаємо, що країна-терорист Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись спровокувати масштабний блекаут. Через атаки більшість українських міст змушена жити за графіками відключень електроенергії.

Вас може зацікавити:

Про джерело: ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" (Приватне акціонерне товариство "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія"") - оператор систем розподілу електроенергії в Дніпропетровській області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред