Зустріч із мамою "Холостяка" закінчилася сльозами - що сталося

У 10 випуску шоу "Холостяк 14" головний герой проєкту Тарас Цимбалюк зважився познайомити учасниць зі своїми батьками. Під час розмови Ірини Пономаренко з мамою актора дівчина розплакалася.

Ірочка разом із Холостяком вирушила на його малу батьківщину - у Корсунь-Шевченківський. Зустріч із мамою Цимбалюка стала несподіванкою для учасниці: Тарас привіз дівчину на город, де показав реалії простого життя своєї родини. Ідею побачення придумав сам Цимбалюк, адже хотів продемонструвати своє виховання як "простого пацана".

Після того як вони разом накопали картоплю, мама Тараса запросила Ірочку на відверту розмову. Побачення далося учасниці непросто - атмосфера дуже сильно нагадувала їй рідну Донеччину.

"Я дивлюся на все це і думаю про бабусю, я думаю про те, що сумую, я думаю про тата. Це все моє, що залишилося там, з цими грядками в Донецьку", - поділилася Пономаренко.

Під час розмови вона навіть розплакалася, хоча згодом дуже картала себе за це.

"Моя сім'я в мене далеко. Я сумую за ними", - зізналася Ірочка.

Мама Тараса зазначила, що учасниця дуже юна та емоційна, а Тарас ставиться до неї з особливою ніжністю. Вона заспокоїла та підтримала дівчину після емоційного моменту. Незважаючи на це, Пономаренко залишила гарне враження після візиту в сім'ю Цимбалюка.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

