У США проведуть мирні переговори: до формату залучили нових учасників

Українські та американські чиновники в п'ятницю, 19 грудня, проведуть новий раунд переговорів. В обговореннях тепер беруть участь європейські партнери. Про це написав секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров у Telegram.
Він розповів, що разом із генерал-лейтенантом, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочне сьогодні новий раунд консультацій з американською стороною.
"До цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери. Дякую США за координацію, яка дає змогу зберігати спільне бачення і рухатися узгоджено", - зазначив Умєров.
За словами секретаря РНБО, в України конструктивний настрій. Зокрема, було проведено попередні консультації з європейськими колегами. Триває підготовка до подальших розмов з американськими чиновниками.
Умєров додав, що доповість президенту Володимиру Зеленському про підсумки консультацій.
"Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково", - звернув увагу він.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у матеріалі видання зазначається, що переговори щодо завершення війни в Україні перейшли у вирішальну фазу, і шанс на досягнення мирної угоди може з'явитися вже до Різдва.
Крім того, у Кремлі заявили, що вимога про відмову України від вступу до НАТО і її юридичне закріплення є одним із ключових питань у рамках обговорення пунктів американського плану закінчення війни. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.
Українська делегація 19-20 грудня проведе переговори з американською стороною в США. Обговорення стосуватиметься так званого "мирного плану", гарантій безпеки та відновлення України.
Про персону: Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.
З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.
