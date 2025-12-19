У США проведуть мирні переговори: до формату залучили нових учасників

Уже було проведено попередні консультації з європейськими колегами.

https://glavred.net/ukraine/v-ssha-provedut-mirnye-peregovory-k-formatu-privlekli-novyh-uchastnikov-10725635.html Посилання скопійоване

Умєров доповість Зеленському про підсумки консультацій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

В обговореннях тепер беруть участь європейські партнери

Умеров доповість Зеленському про підсумки консультацій

Українські та американські чиновники в п'ятницю, 19 грудня, проведуть новий раунд переговорів. В обговореннях тепер беруть участь європейські партнери. Про це написав секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров у Telegram.

Він розповів, що разом із генерал-лейтенантом, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочне сьогодні новий раунд консультацій з американською стороною.

відео дня

"До цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери. Дякую США за координацію, яка дає змогу зберігати спільне бачення і рухатися узгоджено", - зазначив Умєров.

За словами секретаря РНБО, в України конструктивний настрій. Зокрема, було проведено попередні консультації з європейськими колегами. Триває підготовка до подальших розмов з американськими чиновниками.

Умєров додав, що доповість президенту Володимиру Зеленському про підсумки консультацій.

"Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково", - звернув увагу він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у матеріалі видання зазначається, що переговори щодо завершення війни в Україні перейшли у вирішальну фазу, і шанс на досягнення мирної угоди може з'явитися вже до Різдва.

Крім того, у Кремлі заявили, що вимога про відмову України від вступу до НАТО і її юридичне закріплення є одним із ключових питань у рамках обговорення пунктів американського плану закінчення війни. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Українська делегація 19-20 грудня проведе переговори з американською стороною в США. Обговорення стосуватиметься так званого "мирного плану", гарантій безпеки та відновлення України.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред