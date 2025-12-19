Чому росіяни луплять саме по Одесі: депутат назвав три цілі окупантів

8 днів поспіль мразіяни завдають ударів по мосту, який є ключовою транспортною артерією на трасі Одеса-Рені.

Чому росіяни луплять по Одесі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Яка головна мета росіян

Чому тероризують саме Одесу

Одеса зараз найбільше потерпає від атак по інфраструктурі. Лише минулої ночі по мосту в Маяках "прилетіло" 10 "шахедів", сьогодні - ще до 5.

За інформацією місцевих ЗМІ, люди не можуть потрапити до Одеси через руйнування мосту.

В інтерв'ю Главреду депутат Одеської міської ради, ветеран, підприємець Олександр Славський назвав можливі причини постійних ударів по Одесі та регіону.

"З одного боку, південь географічно ближче до тимчасово окупованих територій, до Криму, і досягати цілей тут їм простіше - з моря, з літаків, ракетами і КАБами, які долітають до Одеської області", - зазначив він.

За словами Славського, можливо, росіяни розраховують на соціальну напругу або певні внутрішні обурення.

"Хоча, на мою думку, це так не працює. Навіть без світла люди прекрасно розуміють, хто є джерелом цих проблем, і хто винен у тому, що відбувається. І для більшості одеситів це абсолютно очевидно - це росіяни. Які, можливо, таким чином мстяться за Куп'янськ там, де можуть, і де в них накопичені засоби ураження", - підсумував депутат Одеської міської ради.

Чому українські міста називаються так / Главред - інфографіка

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 грудня Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка, що в Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.

За кілька годин до цього, в ніч на 12 грудня, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОДА, незважаючи на активну роботу сил ППО, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

Про персону: Олександр Славський Олександр Володимирович Славський - український політик, громадський діяч і депутат Одеської міської ради VIII скликання. Голова постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва в міськраді. До обрання депутатом Славський працював начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській і Миколаївській областях (2021-2023), де курирував процеси приватизації, оренди та управління державною власністю. В умовах повномасштабної війни Росії проти України Славський також долучився до 122-ї окремої бригади тероборони Одеси й активно коментує питання безпеки міста.

