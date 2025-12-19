Чому росіяни луплять саме по Одесі: депутат назвав три цілі окупантів

Ви дізнаєтеся:
- Яка головна мета росіян
- Чому тероризують саме Одесу
Одеса зараз найбільше потерпає від атак по інфраструктурі. Лише минулої ночі по мосту в Маяках "прилетіло" 10 "шахедів", сьогодні - ще до 5.
За інформацією місцевих ЗМІ, люди не можуть потрапити до Одеси через руйнування мосту.
В інтерв'ю Главреду депутат Одеської міської ради, ветеран, підприємець Олександр Славський назвав можливі причини постійних ударів по Одесі та регіону.
"З одного боку, південь географічно ближче до тимчасово окупованих територій, до Криму, і досягати цілей тут їм простіше - з моря, з літаків, ракетами і КАБами, які долітають до Одеської області", - зазначив він.
За словами Славського, можливо, росіяни розраховують на соціальну напругу або певні внутрішні обурення.
"Хоча, на мою думку, це так не працює. Навіть без світла люди прекрасно розуміють, хто є джерелом цих проблем, і хто винен у тому, що відбувається. І для більшості одеситів це абсолютно очевидно - це росіяни. Які, можливо, таким чином мстяться за Куп'янськ там, де можуть, і де в них накопичені засоби ураження", - підсумував депутат Одеської міської ради.
Російські атаки на Україну - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 12 грудня Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка, що в Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.
За кілька годин до цього, в ніч на 12 грудня, російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОДА, незважаючи на активну роботу сил ППО, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.
Про персону: Олександр Славський
Олександр Володимирович Славський - український політик, громадський діяч і депутат Одеської міської ради VIII скликання. Голова постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва в міськраді.
До обрання депутатом Славський працював начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській і Миколаївській областях (2021-2023), де курирував процеси приватизації, оренди та управління державною власністю.
В умовах повномасштабної війни Росії проти України Славський також долучився до 122-ї окремої бригади тероборони Одеси й активно коментує питання безпеки міста.
