Хто пройшов у фінал "Холостяка": Тарас Цимбалюк зробив вирішальний вибір

Тарас Цимбалюк визначив фіналісток шоу "Холостяк".

Тарас Цимбалюк - Холостяк 10 випуск 2025 / скрін із відео

Хто пройшов у фінал "Холостяка"

У 10 випуску шоу "Холостяк 14" актор Тарас Цимбалюк провів церемонію троянд, у якій визначив фіналісток проєкту. Квітку від актора чекали три учасниці: Анастасія Половинкіна, Надін Головчук та Ірина Пономаренко.

Перед церемонією Тарас провів індивідуальну розмову з кожною учасницею, де підбив підсумки їхньої зустрічі зі своєю сім'єю. Під час діалогу з Анастасією він наголосив на браку відвертості в їхніх стосунках.

Анастасія Половинкіна - хто став фіналісткою Холостяка / скрін із відео

Разом із Надін він обговорив її минулі стосунки, в яких партнер дівчини страждав від наркотичної залежності. Цимбалюк прямо запитав у Головчук, чи був у неї такий досвід. Дівчина відповіла негативно і розповіла про минулі аб'юзивні стосунки.

Надін Головчук отримала троянду / скрін із відео

З Ірочкою Цимбалюк обговорив її хвилювання під час візиту до батьків. Після розмови з мамою Тараса дівчина розплакалася, а під час діалогу з Тарасом був помітний її пригнічений емоційний стан. Мама Холостяка висловила думку, що Ірочка ще дитя і Тарас недооцінював її емоції. Також вони знайшли невідповідність у ритмі життя - учасниця визнала, що їй комфортно перебувати наодинці, а Цимбалюк віддає перевагу постійному спілкуванню з друзями.

Ірина Пономаренко пройшла у фінал Холостяка / скрін із відео

Троянди на передфінальній церемонії отримали всі дівчата. Тарас визначить двох фавориток у наступному випуску.

Раніше Главред повідомляв, що в 10 випуску шоу "Холостяк 14" головний герой проекту Тарас Цимбалюк зважився познайомити учасниць зі своїми батьками. Під час розмови Ірини Пономаренко з мамою актора дівчина розплакалася.

Також Ірина Кулешина розповіла про неприємну ситуацію на проєкті "Холостяк", яка змусила її переглянути своє ставлення до Тараса Цимбалюка. Вона заявила, що Тарас Цимбалюк мав можливість висловити свою справжню думку про неї в обличчя, а не робити це за кадром.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

