Хто пройшов у фінал "Холостяка": Тарас Цимбалюк зробив вирішальний вибір

Христина Трохимчук
19 грудня 2025, 22:45
Тарас Цимбалюк визначив фіналісток шоу "Холостяк".
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - Холостяк 10 випуск 2025 / скрін із відео

У 10 випуску шоу "Холостяк 14" актор Тарас Цимбалюк провів церемонію троянд, у якій визначив фіналісток проєкту. Квітку від актора чекали три учасниці: Анастасія Половинкіна, Надін Головчук та Ірина Пономаренко.

Перед церемонією Тарас провів індивідуальну розмову з кожною учасницею, де підбив підсумки їхньої зустрічі зі своєю сім'єю. Під час діалогу з Анастасією він наголосив на браку відвертості в їхніх стосунках.

Анастасія Половинкина
Анастасія Половинкіна - хто став фіналісткою Холостяка / скрін із відео

Разом із Надін він обговорив її минулі стосунки, в яких партнер дівчини страждав від наркотичної залежності. Цимбалюк прямо запитав у Головчук, чи був у неї такий досвід. Дівчина відповіла негативно і розповіла про минулі аб'юзивні стосунки.

Надин Головчук
Надін Головчук отримала троянду / скрін із відео

З Ірочкою Цимбалюк обговорив її хвилювання під час візиту до батьків. Після розмови з мамою Тараса дівчина розплакалася, а під час діалогу з Тарасом був помітний її пригнічений емоційний стан. Мама Холостяка висловила думку, що Ірочка ще дитя і Тарас недооцінював її емоції. Також вони знайшли невідповідність у ритмі життя - учасниця визнала, що їй комфортно перебувати наодинці, а Цимбалюк віддає перевагу постійному спілкуванню з друзями.

Ірина Пономаренко
Ірина Пономаренко пройшла у фінал Холостяка / скрін із відео

Троянди на передфінальній церемонії отримали всі дівчата. Тарас визначить двох фавориток у наступному випуску.

Раніше Главред повідомляв, що в 10 випуску шоу "Холостяк 14" головний герой проекту Тарас Цимбалюк зважився познайомити учасниць зі своїми батьками. Під час розмови Ірини Пономаренко з мамою актора дівчина розплакалася.

Також Ірина Кулешина розповіла про неприємну ситуацію на проєкті "Холостяк", яка змусила її переглянути своє ставлення до Тараса Цимбалюка. Вона заявила, що Тарас Цимбалюк мав можливість висловити свою справжню думку про неї в обличчя, а не робити це за кадром.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Найважливіший Таро-розклад року: що принесе молодик 20 грудня всім знакам зодіаку

Найважливіший Таро-розклад року: що принесе молодик 20 грудня всім знакам зодіаку

Гороскоп на сьогодні 20 грудня: Терезам - світлі моменти, Козорогам - конфлікт

Гороскоп на сьогодні 20 грудня: Терезам - світлі моменти, Козорогам - конфлікт

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби та равлика за 17 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби та равлика за 17 секунд

Путін готовий припинити удари по Україні в день виборів, але є принципова умова

Путін готовий припинити удари по Україні в день виборів, але є принципова умова

