Долар готується до ривка: названо дати можливого валютного шторму

Олексій Тесля
20 грудня 2025, 01:18
Найближчим часом валютний ринок перебуватиме в стані відносного балансу.
З'явився прогноз нового валютного курсу / Колаж: Главред, фото: freepik.com

  • Попит на валюту може перевищувати пропозицію
  • Інфляційні процеси сповільнилися

Кінець року традиційно впливає на валютний ринок: виплати бонусів, премій і дивідендів можуть підстьобнути інтерес до іноземної валюти.

Однак цей фактор частково компенсується тим, що багато українців, навпаки, продають валюту, щоб покрити святкові витрати, у коментарі 24 Каналу розповів банкір Тарас Лісовий.

За його оцінкою, попит на валюту все ж може перевищувати пропозицію приблизно на 10-15%, але така різниця не становить загрози для стабільності ринку. Для порівняння, рік тому цей розрив сягав 30-40%, що помітно посилювало тиск на курс.

Експерт зазначає, що порівняно з груднем минулого року валютний ажіотаж помітно ослаб. Інфляційні процеси сповільнилися, і за підсумками року зростання цін очікується в межах 10%. Додаткову роль зіграла активна депозитна політика банків: високі процентні ставки зробили гривневі вклади привабливою альтернативою купівлі валюти.

За словами Лісового, ця стратегія вже дала результат. У грудні, з початком періоду максимальних депозитних ставок - до 18% річних у гривні, кількість нових вкладників зросла більш ніж на 5% порівняно з листопадом.

Найближчим часом, вважає банкір, валютний ринок перебуватиме в стані відносного балансу. Коливання курсів і спреди на міжбанку залишаться незначними, а готівковий ринок, особливо за курсами купівлі, майже повністю орієнтуватиметься на міжбанківські значення. Різниця за курсами продажу може бути трохи вищою, але без критичних відхилень.

При цьому Національний банк, на думку експерта, зберігає всі інструменти для згладжування дисбалансів. Політика керованої гнучкості й надалі утримуватиме ринок від різких стрибків і підтримуватиме рівновагу між попитом і пропозицією.

Експерти про новий валютний курс: прогноз

Експерти інвестиційної компанії ICU підкреслюють, що посилення позицій гривні не було спонтанним процесом. Як зазначають аналітики, цей ефект став результатом зваженої політики Національного банку, який цілеспрямовано впливав на ситуацію на валютному ринку.

Надалі, вважають фахівці, регулятор може послабити контроль над курсом, дозволивши йому коливатися помітніше, і поступово перейти до м'якого сценарію керованого ослаблення національної валюти.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Редакційна політика сайту Главред

