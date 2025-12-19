Українці 2026 року стануть ще багатшими: роботодавці продовжать підвищувати зарплати

Зарплата залишається одним із ключових інструментів конкуренції роботодавців за робочу силу в умовах стійкого кадрового дефіциту.

У 2026 році планують збільшення зарплат 56% роботодавців на 10-20% / Колаж: Главред, фото: pexels

Лідерами з працевлаштування стали Дніпропетровська, Львівська та Київська області

У 2026 році планують збільшення зарплат 56% роботодавців на 10-20%

У 2026 році 56% роботодавців планують збільшення зарплат для працівників. Розмір підвищення становитиме в середньому 10-20%. Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

"Якщо торік підвищення зарплати на 2025 рік планували 35% роботодавців, то фактично підвищили її 45%. У 2026 році планують збільшення зарплат 56% роботодавців у середньому на 10-20%", - зазначила вона.

За даними опитування 61 тисячі підприємств, 67% із них продовжували наймання персоналу 2025 року. Лідерами з працевлаштування стали Дніпропетровська, Львівська, Київська області та Київ. Серед галузей-лідерів - переробна промисловість, торгівля, охорона здоров'я, освіта та сільське господарство.

Також Жовтяк зазначила, що роботодавці дедалі активніше розглядають працевлаштування ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, працівників, старших за 60 років, та молоді без досвіду.

"Можу сказати, що минулого року, коли ми фіналізували опитування, ми бачили, що 60-65% підприємців планували працевлаштовувати внутрішньо переміщених людей, учасників бойових дій або людей з інвалідністю. Цього року ці показники в середньому вищі за 90%", - розповіла директорка служби зайнятості.

Заробітна плата в Україні - що відомо

Раніше Главред повідомляв, з 1 січня в Україні підвищать мінімальну заробітну плату - з нинішніх 8 000 грн до 8 647 грн. Незважаючи на зростання, ця сума все одно залишається нижчою за фактичний прожитковий мінімум, який становить 10 192 грн і відображає реальний рівень бідності.

В Україні можуть зрости зарплати вчителів. Мінімальний оклад може збільшитися до 21 тисячі гривень. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Водночас зарплати в Україні не встигають за зростанням цін. Станом на сьогодні брак працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу.

