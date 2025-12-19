Рус
Вражаюча спецоперація під Покровськом: ЗСУ спалили масове скупчення бронетехніки ворога

Інна Ковенько
19 грудня 2025, 19:12
Противник планував використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.
ЗСУ знищили скупчення ворожої техніки біля Покровська
ЗСУ знищили скупчення ворожої техніки біля Покровська / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • ЗСУ спалили масове скупчення бронетехніки ворога поблизу Покровська
  • Ворог планував використати цю техніку в штурмових діях
  • Сили оборони України зірвали плани ворога та зупинили штурм

Сили оборони України провели спеціальну операцію зі знищення масового скупчення російської броньованої техніки біля Покровська Донецької області.

Про це повідомляє 7 корпус ШР ДШВ, опублікувавши і відео з ураження техніки.

"Техніку ворога виявили завдяки отримання даних від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра" у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП "Скеля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог планував використати цю техніку для штурмових дій на Покровському напрямку.

Щоб зірвати наступальні плани РФ, Сили оборони спланували та успішно реалізували спецоперацію зі знищення ворожої техніки.

За результатами нанесення вогневого ураження, ударні борти ОЗСП "Lasar’s Group" Нацгвардії України знищили:

  • 1 зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса";
  • 2 танки;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 1 військовий автотранспорт з боєкомплектом.

Також борти "Lasar’s Group" уразили:

  • 5 танків;
  • 6 бойових броньованих машин;
  • 2 одиниці військового автотранспорту;
  • 4 одиниці легкого автотранспорту.

Дивіться відео спецоперації під Покровськом:

Сили оборони знищили скупчення бронетехніки ворога поблизу Покровська/ Фото: скриншот

Які об’єкти РФ є пріоритетними для ударів - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що Україна під час планування ударів свідомо обирає найбільш стратегічно важливі цілі. Йдеться не лише про суто військові об’єкти, а й про ключові економічні та науково-виробничі центри, які забезпечують фінансові надходження до бюджету РФ та підсилюють її воєнний потенціал.

За словами експерта, виведення таких вузлів з ладу знижує спроможність Кремля фінансувати війну, постачати техніку для армії та підтримувати стабільне виробництво в оборонному секторі.

Успішні операції ЗСУ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 18 грудня українські дрони здійснили успішну атаку на військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Уражено техніку окупантів на сотні мільйонів доларів. Операцію здійснили далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Під ударом опинилися дороговартісні елементи російської протиповітряної оборони, зокрема винищувач МіГ-31 з повним боєкомплектом. Його втрата оцінюється у $30-50 млн.

Крім того, раніше морські дрони СБУ Sea Baby у Чорному морі уразили два підсанкційні нафтотанкери тіньового флоту РФ - Kairos та Virat. Судна прямували на завантаження до Новоросійська і могли перевозити нафту майже на $70 млн.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше збили в повітрі російський гелікоптер, Мі-8, за допомогою далекобійного дрона. Збиття відбулося над селом Кутейникове, що в Ростовській області РФ.

Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Десантно-штурмові війська війна Росії та України Фронт
