Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

Зіркова пара не розірвала свій зв'язок.

Олена Тополя і Тарас Тополя знову возз'єднаються / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Олена Тополя зробила заяву про возз'єднання з Тарасом Тополею

Як це станеться

Відома українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно повідомила про розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, несподівано заявила про возз'єднання з чоловіком. Про свої плани вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

Олена продовжує утримуватися від будь-яких прямих коментарів про розлучення та особисте життя. Вона підтвердила, що подружжя підтримуватиме добрі стосунки заради дітей. Пара разом виховує трьох малюків.

Тарас Тополя та Олена Тополя - розлучення / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Думаю, що відбувається так, як має статися. Ось я не можу і не хочу коментувати. Ми все написали, все сказали, ми разом із дітьми", - сказала Тополя.

Співачка привідкрила завісу таємниці щодо планів на зимові свята. Як виявилося, подружжя планує провести їх разом. Возз'єднання пари відбудеться заради дітей - вони разом вирушать у Карпати.

Олена Тополя - діти / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Тобто ми, як батьки, нікуди не поділися - ми максимально намагаємося комунікувати. У нас і відпочинок разом буде", - зізналася Олена Тополя.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

