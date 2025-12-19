Графіки вимкнення світла для Києва та області: обсяги обмежень на 20 грудня

Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.

Графік вимкнення світла 20 грудня / Колаж: Главред, фото:pexels

Що відомо:

В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів

У Києві та Київській області 20 грудня вводять графіки відключення світла

У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 20 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

Графіки відключення світла в Києві

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 3:30 до 7:00;

з 14:00 до 20:00;

черга 1.2:

з 3:30 до 7:00;

з 14:00 до 17:30;

черга 2.1:

з 6:00 до 10:30;

з 16:00 до 21:00;

черга 2.2:

з 3:30 до 7:00;

з 14:00 до 17:30;

черга 3.1:

з 7:00 до 11:00;

з 17:30 до 22:00;

черга 3.2:

з 7:00 до 11:00;

з 17:30 до 21:30;

черга 4.1:

з 8:00 до 14:00;

з 17:30 до 21:30;

черга 4.2:

з 7:00 до 11:00;

з 17:30 до 21:30;

черга 5.1:

з 00:00 до 3:30;

з 10:30 до 17:30;

з 21:00 до 24:00;

черга 5.2:

з 00:00 до 3:30;

з 10:30 до 14:30;

з 21:00 до 24:00;

черга 6.1:

з 10:30 до 17:30;

з 21:00 до 24:00;

черга 6.2:

з 00:00 до 3:30;

з 10:30 до 14:30;

з 21:00 до 24:00.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, зазначив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.

"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", - пояснив експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними. "Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 і 2024 роках", - додав Гончар.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти України.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

