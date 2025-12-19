У Києві біля Коордштабу знайшли 'радіомаячок': на місці поліція

Про що мова:
- У Києві біля приймальні Коордштабу з питань військовополонених знайшли "радіомаячок"
- Поліція перевіряє походження та призначення знахідки
У Києві вечері 19 грудня поблизу входу до Громадської приймальні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими виявили невідомий електронний предмет, зовні схожий на радіомаячок.
Про знахідку співробітники Координаційного штабу одразу повідомили поліцію та профільні служби.
На місці працює слідчо-оперативна група для з’ясування походження та функціоналу знайденого пристрою.
Зазначається, що правоохоронці вивчають усі можливі обставини появи "радіомаячка" поблизу Громадської приймальні Координаційного штабу.
"Громадська приймальня Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у місті Києві це відкритий публічний простір, створений для допомоги родинам полонених та зниклих безвісти військовослужбовців", - сказано в повідомленні", - йдеться у повідомленні.
Як писав Главред, нещодавно Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у спробі підірвати дві саморобні вибухівки у місті Ізмаїл в Одеській області. Ціллю підриву мав стати Ізмаїльський районний центр комплектування та соціальної підтримки.
Раніше СБУ викрила російського агента який, за вказівками ФСБ, мав закласти вибухівку на "об’єкті" і встановити "відеопастку" у вигляді прихованої мінікамери з віддаленим доступом для ФСБ. Чоловіка ув'язнили на 15 років тюрми.
Окрім цього СБУ затримала 41-річного жителя Києва, якого росіяни завербували через соцмережу "ВКонтакте". Чоловік збирав координати українських систем ППО та мобільних вогневих груп столиці, щоб передати їх ворогу для подальших ударів.
Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
