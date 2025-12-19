Норвегія і Японія виділять Україні мільярди доларів: на що підуть гроші

Президент України Володимир Зеленський подякував керівництву держав за рішення про фінансову підтримку.

Коротко:

У Норвегії затвердили 8,2 млрд доларів допомоги Україні Японія надасть Україні 6 млрд доларів допомоги

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що затвердження підтримки від Норвегії на 2026 рік зміцнить спроможності України протидіяти російській агресії. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.

"Сьогодні парламент Норвегії затвердив допомогу Україні в розмірі 8,2 млрд доларів на 2026 рік. Дякую за це прем'єр-міністру Йонасу Гару Стере, парламенту та всій Норвегії", - наголосив Зеленський. відео дня

Також президент завив, що в Україні вдячні Норвегії за її довгострокову військову та гуманітарну підтримку, яка "є свідченням справжнього лідерства, відданості та стратегічної надійності".

"Такі внески зміцнюють спроможність України протистояти російській агресії та дають чіткий сигнал режиму Путіна: Україна й надалі отримуватиме підтримку від своїх союзників, зможе зупинити Росію та відновити тривалий мир", - наголосив Зеленський.

Крім того, на його переконання, кожен прояв подібної підтримки послаблює російські наміри "нав'язати Європі страх і розгубленість".

Крім того, Зеленський вдячний Японії та прем'єр-міністру Санае Такаїчі за рішення про додаткову фінансову підтримку для України на наступний рік. Про це повідомив глава держави в соцмережі X.

"Загальна сума підтримки становить майже 6 млрд доларів, і це допоможе нашому захисту від російської агресії", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, в Україні дуже цінують, що Японія має таку лідерську позицію не лише в Тихоокеанському регіоні, а й глобально.

"Це вагома підтримка нашої стійкості, а завдяки цьому - і міжнародного порядку, заснованого на правилах. Міжнародний порядок потрібен для того, щоб хвора російська політика воєн ніде не мала продовження", - додав Зеленський.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Палата представників США схвалила узгоджений варіант закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ із загальним обсягом фінансування майже один трильйон доларів окреслює основні напрямки політики Пентагону і передбачає подальше надання військової допомоги Україні.

17 грудня Сенат США більшістю голосів підтримав законопроєкт на 901 млрд доларів, який визначає оборонну політику Пентагону, і передав його на розгляд Білого дому. Документ передбачає виділення Україні 800 млн доларів допомоги протягом двох років.

Велика Британія, зі свого боку, анонсувала значний пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив глава британського оборонного відомства Джон Гілі.

Крім того, Німеччина підтвердила намір передати Україні ракети великої дальності. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

