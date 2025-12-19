"Світла немає вже майже тиждень": де найскладніша ситуація з енергопостачанням

Депутат Одеської міськради розповів Главреду, що відбувається в Одесі та області після масованих атак на енергооб'єкти.

В Одесі критична ситуація з енергопостачанням / Колаж: Главред, фото УНІАН

Російські окупанти намагаються повністю знищити українські енергооб'єкти і залишити Одеську область у повній темряві. У регіоні серйозні перебої зі світлом, водою і теплом. Влада оголосила в Одесі та області надзвичайну ситуацію державного рівня. Про це в інтерв'ю Главреду розповів депутат Одеської міськради, ветеран і підприємець Олександр Славський.

Він зазначив, що місцями в Одеській області немає світла вже майже тиждень. Водночас вдалося стабілізувати ситуацію з теплопостачанням і газопостачанням.

"Наскільки я розумію, постраждала найбільше не сама Одеса - більш серйозні проблеми спостерігаються в районах навколо міста, в Одеському районі. При цьому, наприклад, на півночі Одеської області, наскільки мені відомо, відключення або взагалі не застосовували, або були значно менш масштабними. В Одесі ж зараз є цілі житлові райони без світла з суботи. Для багатьох сучасних житлових комплексів це означає не тільки відсутність електроенергії, а й проблеми з тепло- і водопостачанням, оскільки водопостачання там повністю залежить від електрики, і альтернативних джерел немає", - каже Славський.

Однак ситуація поступово покращується, енергетики роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання.

Славський додав, що найбільші проблеми у великому спальному районі Одеси - у Київському районі, у більшій частині центру.

"Ситуація нестабільна: світло вмикали, потім знову вимикали, і незрозуміло, наскільки надовго його подали. При цьому складно говорити про ситуацію в межах адміністративних районів, оскільки схеми електропостачання не збігаються з адміністративним поділом міста", - сказав він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Енергетичний колапс впливає на регіони України по-різному. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", зазначає, що твердження про 12-годинні відключення скрізь некоректне.

"Центральні області країни зазвичай більш уразливі до перебоїв у постачанні електроенергії", - пояснює експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно відчувають дефіцит електроенергії.

"Якщо виходить з ладу підстанція, через яку надходить електрика з АЕС, виникають ситуації, схожі на ті, що ми вже бачили у 2022 і 2024 роках", - додає Гончар.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, ДТЕК опублікував нові графіки для Дніпропетровщини на 19 грудня. Відключення електроенергії відбуватимуться кілька разів на день у різних групах.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Нагадаємо, що країна-терорист Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись спровокувати масштабний блекаут. Через атаки більшість українських міст змушені жити за графіками відключень електроенергії.

Про персону: Олександр Славський Олександр Володимирович Славський - український політик, громадський діяч і депутат Одеської міської ради VIII скликання. Голова постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва в міськраді. До обрання депутатом Славський працював начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській і Миколаївській областях (2021-2023), де курирував процеси приватизації, оренди та управління державною власністю. В умовах повномасштабної війни Росії проти України Славський також долучився до 122-ї окремої бригади тероборони Одеси й активно коментує питання безпеки міста.

