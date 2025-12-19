Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

"Світла немає вже майже тиждень": де найскладніша ситуація з енергопостачанням

Ангеліна Підвисоцька
19 грудня 2025, 17:55
303
Депутат Одеської міськради розповів Главреду, що відбувається в Одесі та області після масованих атак на енергооб'єкти.
відключення світла
В Одесі критична ситуація з енергопостачанням / Колаж: Главред, фото УНІАН

Російські окупанти намагаються повністю знищити українські енергооб'єкти і залишити Одеську область у повній темряві. У регіоні серйозні перебої зі світлом, водою і теплом. Влада оголосила в Одесі та області надзвичайну ситуацію державного рівня. Про це в інтерв'ю Главреду розповів депутат Одеської міськради, ветеран і підприємець Олександр Славський.

Він зазначив, що місцями в Одеській області немає світла вже майже тиждень. Водночас вдалося стабілізувати ситуацію з теплопостачанням і газопостачанням.

"Наскільки я розумію, постраждала найбільше не сама Одеса - більш серйозні проблеми спостерігаються в районах навколо міста, в Одеському районі. При цьому, наприклад, на півночі Одеської області, наскільки мені відомо, відключення або взагалі не застосовували, або були значно менш масштабними. В Одесі ж зараз є цілі житлові райони без світла з суботи. Для багатьох сучасних житлових комплексів це означає не тільки відсутність електроенергії, а й проблеми з тепло- і водопостачанням, оскільки водопостачання там повністю залежить від електрики, і альтернативних джерел немає", - каже Славський.

відео дня

Однак ситуація поступово покращується, енергетики роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання.

Славський додав, що найбільші проблеми у великому спальному районі Одеси - у Київському районі, у більшій частині центру.

"Ситуація нестабільна: світло вмикали, потім знову вимикали, і незрозуміло, наскільки надовго його подали. При цьому складно говорити про ситуацію в межах адміністративних районів, оскільки схеми електропостачання не збігаються з адміністративним поділом міста", - сказав він.

енергетика, генерація, електрика, електроенергія, аес, гідроелектростанції, теплові електростанції, атомна, відключення інфографіка
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Енергетичний колапс впливає на регіони України по-різному. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", зазначає, що твердження про 12-годинні відключення скрізь некоректне.

"Центральні області країни зазвичай більш уразливі до перебоїв у постачанні електроенергії", - пояснює експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно відчувають дефіцит електроенергії.

"Якщо виходить з ладу підстанція, через яку надходить електрика з АЕС, виникають ситуації, схожі на ті, що ми вже бачили у 2022 і 2024 роках", - додає Гончар.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, ДТЕК опублікував нові графіки для Дніпропетровщини на 19 грудня. Відключення електроенергії відбуватимуться кілька разів на день у різних групах.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Нагадаємо, що країна-терорист Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись спровокувати масштабний блекаут. Через атаки більшість українських міст змушені жити за графіками відключень електроенергії.

Інші новини:

Про персону: Олександр Славський

Олександр Володимирович Славський - український політик, громадський діяч і депутат Одеської міської ради VIII скликання. Голова постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва в міськраді.

До обрання депутатом Славський працював начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській і Миколаївській областях (2021-2023), де курирував процеси приватизації, оренди та управління державною власністю.

В умовах повномасштабної війни Росії проти України Славський також долучився до 122-ї окремої бригади тероборони Одеси й активно коментує питання безпеки міста.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса Одеська область вторгнення Росії новини Одеси Олександр Славський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українці 2026 року стануть ще багатшими: роботодавці продовжать підвищувати зарплати

Українці 2026 року стануть ще багатшими: роботодавці продовжать підвищувати зарплати

19:54Економіка
"Розуміємо, де буде розміщення": Зеленський розповів про перекидання Орєшніка в РБ

"Розуміємо, де буде розміщення": Зеленський розповів про перекидання Орєшніка в РБ

19:23Україна
За секунду купа вибухів: росіяни влупили касетним "Іскандером" по мосту, наслідки критичні

За секунду купа вибухів: росіяни влупили касетним "Іскандером" по мосту, наслідки критичні

18:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

Гороскоп на завтра 20 грудня: Терезам - світлі моменти, Козорогам - конфлікт

Гороскоп на завтра 20 грудня: Терезам - світлі моменти, Козорогам - конфлікт

Найважливіший Таро-розклад року: що принесе молодик 20 грудня всім знакам зодіаку

Найважливіший Таро-розклад року: що принесе молодик 20 грудня всім знакам зодіаку

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

В Україні планують нові правила для літніх водіїв: експерт розкрив деталі

В Україні планують нові правила для літніх водіїв: експерт розкрив деталі

Останні новини

20:11

Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

19:54

Українці 2026 року стануть ще багатшими: роботодавці продовжать підвищувати зарплати

19:23

"Виводить міль на 100%": хитрий трюк, як позбутися кухонного шкідника назавжди

19:23

"Розуміємо, де буде розміщення": Зеленський розповів про перекидання Орєшніка в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - СлавськийРосія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський
19:19

У 15 громадах України відбудеться Різдвяна хода з зірками, визначено переможців конкурсу від "Знай Свою Україну" – Гнат Коробко

19:12

Вражаюча спецоперація під Покровськом: ЗСУ спалили масове скупчення бронетехніки ворога

19:10

Навіщо Путін хизується кількістю дронівПогляд

18:55

У трьох знаків зодіаку почнеться "біла смуга": життя заграє новими барвами

Реклама
18:48

За секунду купа вибухів: росіяни влупили касетним "Іскандером" по мосту, наслідки критичніВідео

18:44

Не тріскає і не липне до рук: як приготувати ідеальну шоколадну глазур

18:31

"Взагалі-то в країні війна": у Приватбанку підклали свиню рідним військових

18:07

Укренерго опублілкувало нові графіки на 20 грудня: світло вимикатимуть не всім

17:57

ЄС подав неоднозначний сигнал Кремлю: охочих підтримати Україну дедалі менше - FT

17:55

"Світла немає вже майже тиждень": де найскладніша ситуація з енергопостачанням

17:53

Не тільки гетьман: що українці не знають про Івана Мазепу

17:49

Закінчення війни в Україні залежить від двох ключових питань: Кулеба вказав на ризики

17:27

Як довго слід тримати планку у 20, 40 і 60 років: фахівці назвали конкретні часові норми

16:51

Дерусифікація столиці: у Києві знесуть пам'ятники Булгакову й Ахматовій

16:49

Долар і євро стрімко подешевшали: новий курс валют на 22 грудня

Реклама
16:29

У Дніпрі мешканці "привілейованих" будинків побили енергетиків за відключення їх від світла

16:27

Сучасні колядки, льодові номери та улюблені зірки: ТЕТ презентує ексклюзивну прем’єру "Різдвяного льодового шоу з ROXOLANA" в новорічну ніч

16:24

В оборонному комітету ВР вивчать "злив" у мережу локації кременчуцького заводу, який згодом знищили росіянами

16:11

Що робити, щоб насіння зійшло: чотири правила посіву

16:11

Путін готовий припинити удари по Україні в день виборів, але є принципова умова

15:50

Польща готова поповнити авіапарк України: Навроцький назвав умову передачі МіГ-29

15:46

Привітання зі Святвечором 2025: гарні слова у прозі, віршах та листівках

15:34

Стали відомі втрати України при експорті металобрухту

15:32

"Нас надули": Путін почав нити і виправдовуватися через війнуВідео

15:16

Чому 20 грудня не можна купувати взуття: яке церковне свято

15:15

Може обійтись дорогим ремонтом: на якій колонці АЗС не варто заправляти авто

15:10

Стрибок цін перед Різдвом: в Україні стрімко подорожчали популярні продукти

15:02

НБУ та банківська система не могли не бути частиною схем Міндіча, - IBTimes

14:41

Державна енергокомпанія "УРМ" займеться наркотиками, медичною практикою, виготовленням косметики, – новий статут

14:25

БФ "Велич Життя" та ТОВ "Українська бронетехніка": "Кожна передача допомоги — це збережені життя на передовій" — Алла Ландар новини компанії

14:21

Вже у 2026 році: українців попередили про шалене подорожчання базового продукту

14:21

Що подарувати на Новий рік 2026: найкращі подарунки на будь-який смак та бюджетВідео

14:04

Як правильно нарізати ананас за лічені секунди: крутий спосіб

13:59

Лікар у Києві вимагав з військового 30 тис. грн за безкоштовну операцію: деталі скандалу

13:45

Це трагедія: Рибчинський розповів, кому жорстко заздрила Повалій

Реклама
13:20

Вже скоро увірветься сильне похолодання: названа дата раптової зміни погоди

13:16

Франція відмовилася проводити дитяче Євробачення після перемоги: у чому причина

13:02

Слова "хештег" в українській мові немає: як правильно називати дивний символВідео

12:58

Святкові традиції СРСР: чому Новий рік тоді був справжнім випробуванням для родини

12:55

Місто скоро буде зачищене, ЗСУ потужно контрнаступають - військовий

12:28

Навіщо водії кладуть миску з сіллю в авто - хитрий трюк проти трьох проблем

12:26

Тіна Кароль переспівала свій легендарний хіт українською мовоюВідео

12:10

"Проводив операції за кордоном за наказом Путіна": ЗСУ могли ліквідувати генерала ГРУ

11:57

Як швидко відмити сито: геніальний метод, який економить час і воду

11:47

Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умоваВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти