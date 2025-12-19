Перестала ховати: Меган Маркл показала дітей

Принц Арчі та принцеса Лілібет виглядають уже дорослими.

https://glavred.net/starnews/perestala-pryatat-megan-markl-pokazala-podrosshih-detey-10725644.html Посилання скопійоване

Принц Гаррі та Меган Маркл перестали показувати дітей уже давно/ колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Коротко:

Який вигляд мають діти Меган і Гаррі

Що написала зіркова мама

Голлівудська акторка Меган Маркл і принц Гаррі поділилися фотографією, яка раніше не публікувалася і на якій принц Арчі та принцеса Лілібет виглядають уже дорослими.

На милому знімку, опублікованому в Instagram у п'ятницю, сім'я з чотирьох осіб стоїть на мосту.

відео дня

41-річний герцог Сассекський посміхається своєму 6-річному синові, що стоїть на одному кінці мосту, а руки Арчі обіймають батька за талію.

Тим часом Маркл нахилилася, щоб стати віч-на-віч зі своєю дочкою.

Меган і Гаррі зі своїми дітьми / Фото Instagram/meghan

4-річна Лілібет одягнена в синю сукню, білі гольфи і срібні балетки, тримаючи за руки Меган. Арчі, зі свого боку, одягнений у джинси та светр із налокітниками.

"Щасливих свят! Від нашої сім'ї вашій", - написала Маркл, одягнена в кремову сукню і чорні туфлі на підборах, під постом у соціальних мережах.

Пара, що одружилася 2018 року, також показала Арчі та Лілібет на своїй різдвяній листівці минулого року.

Принц Гаррі та Меган Маркл довгий час разом / фото: instagram.com, Меган Маркл

На знімку, зробленому в грудні 2024 року, малюки, стоячи спиною до камери, біжать назустріч обіймам батьків.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше популярний український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, як вони з дружиною Інною, яка опікується правами сиріт, написала книгу та веде свій особистий блог, долали сімейні труднощі.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно повідомила про розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, несподівано заявила про возз'єднання з чоловіком.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред