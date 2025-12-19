Дерусифікація столиці: у Києві знесуть пам'ятники Булгакову й Ахматовій

Депутатка Київради Ганна Старостенко нагадала, що українська столиця вже понад 10 років переосмислює власний публічний простір.

https://glavred.net/ukraine/derusifikaciya-stolicy-v-kieve-snesut-pamyatniki-bulgakovu-i-ahmatovoy-10725554.html Посилання скопійоване

У Києві знесуть пам'ятники Булгакову й Ахматовій / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kyiv-city.com

Коротко:

У Києві планують демонтувати 251 пам'ятний об'єкт

Рішення Київради також зачіпає низку окремих елементів

Київська міська рада ухвалила рішення про усунення з публічного простору понад десятка об'єктів, пов'язаних із російською та радянською символікою. Про це повідомляє Київрада на своєму сайті.

Усунення стосуватиметься 15 об'єктів та окремих елементів, серед яких - пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі.

відео дня

Депутатка Київради Ганна Старостенко нагадала, що українська столиця вже понад 10 років переосмислює власний публічний простір. Згідно з рішенням Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об'єктів, що підлягають усуненню, було внесено 251 пам'ятний об'єкт. Наразі демонтували вже понад 170 таких об'єктів.

Крім пам'ятника Булгакова, з публічного простору приберуть пам'ятники композиторові Михайлу Глінці (у Музичному провулку), поетесі Анні Ахматовій (у Маріїнському парку) і радянському діячеві Дмитрові Мануїльському (на розі Інститутської та Липської вулиць).

Рішення Київради також зачіпає низку окремих елементів. Зокрема, з пам'ятного знака "Нульовий кілометр" на Майдані Незалежності після капітального ремонту буде вилучено назви російських міст.

Письменник Михайло Булгаков народився 1891 року в Києві, а з будинком на Андріївському узвозі пов'язаний один із його найвідоміших творів, роман Біла гвардія. При цьому Булгаков підтримував російський монархізм і був противником українського національного руху.

Які пам'ятники вже демонтували в Україні

Раніше, як повідомляв Главред, у центрі Києва демонтували пам'ятник під аркою Дружби народів, встановлений 1981 року, який символізує возз'єднання українського і російського народів. Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

У лютому в Полтаві з постаменту біля входу до музею "Поле Полтавської битви" було демонтовано пам'ятник російському царю та імператору Петру I.

У Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову і письменнику Максиму Горькому.

У ніч на 31 грудня 2024 року в Одесі демонтовано пам'ятник радянському артисту і поету Володимиру Висоцькому на Французькому бульварі біля будівлі Одеської кіностудії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред