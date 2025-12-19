Дерусифікація столиці: у Києві знесуть пам'ятники Булгакову й Ахматовій

Коротко:
Київська міська рада ухвалила рішення про усунення з публічного простору понад десятка об'єктів, пов'язаних із російською та радянською символікою. Про це повідомляє Київрада на своєму сайті.
Усунення стосуватиметься 15 об'єктів та окремих елементів, серед яких - пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі.
Депутатка Київради Ганна Старостенко нагадала, що українська столиця вже понад 10 років переосмислює власний публічний простір. Згідно з рішенням Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об'єктів, що підлягають усуненню, було внесено 251 пам'ятний об'єкт. Наразі демонтували вже понад 170 таких об'єктів.
Крім пам'ятника Булгакова, з публічного простору приберуть пам'ятники композиторові Михайлу Глінці (у Музичному провулку), поетесі Анні Ахматовій (у Маріїнському парку) і радянському діячеві Дмитрові Мануїльському (на розі Інститутської та Липської вулиць).
Рішення Київради також зачіпає низку окремих елементів. Зокрема, з пам'ятного знака "Нульовий кілометр" на Майдані Незалежності після капітального ремонту буде вилучено назви російських міст.
Письменник Михайло Булгаков народився 1891 року в Києві, а з будинком на Андріївському узвозі пов'язаний один із його найвідоміших творів, роман Біла гвардія. При цьому Булгаков підтримував російський монархізм і був противником українського національного руху.
Які пам'ятники вже демонтували в Україні
Раніше, як повідомляв Главред, у центрі Києва демонтували пам'ятник під аркою Дружби народів, встановлений 1981 року, який символізує возз'єднання українського і російського народів. Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.
У лютому в Полтаві з постаменту біля входу до музею "Поле Полтавської битви" було демонтовано пам'ятник російському царю та імператору Петру I.
У Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову і письменнику Максиму Горькому.
У ніч на 31 грудня 2024 року в Одесі демонтовано пам'ятник радянському артисту і поету Володимиру Висоцькому на Французькому бульварі біля будівлі Одеської кіностудії.
