Трошки загуляли: Тимур Мірошниченко розповів, чому від нього йшла дружина

Ведучий Тимур Мірошниченко зробив несподіване зізнання про власний шлюб.

Інна Мірошниченко та Тимур Мірошниченко - багатодітні батьки / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Популярний український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, як вони з дружиною Інною, яка опікується правами сиріт, написала книгу та веде свій особистий блог, долали сімейні труднощі.

Про це ведучий розповів в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.

"Були причини, там я згоден. Це було, коли ми трохи загуляли. Я вже відвик, що треба, наприклад, мамі написати, що я вранці буду, а тут треба Інні написати. Вона переживала, що я не повернуся або що я там невідомо чим займаюся. А ми просто з пацанами гуляли. У мене розрядився телефон, у мене закриття фестивалю було, які повідомлення... Другий раз було те ж саме", - розповів артист.

Тимур Мірошниченко поділився особистим / Скриншот YouTube

Мірошниченко також каже, що важкий період у пари трапився після народження їхньої першої дитини - Мії. Тимур навіть додає, що його дружина вибухова та емоційна, і навіть кілька разів йшла під час шлюбу.

Інна Мірошниченко народила двох дітей/ Скриншот YouTube

"Під час шлюбу теж кілька разів йшла. Тут уже побутові моменти відігравали роль. Інні було дуже складно після народження Мії: гормональні гойдалки, післяпологова депресія і все інше. Це був складний період. З кожною новою дитиною з'являються нові виклики. До того, як весь побут налагодиться, все одно потрібен час для того, щоб зрозуміти, як питання вирішувати. Поки побут переналаштовується під нові обставини, виникають кризові моменти. Інна дуже гаряча, вона емоційно вибухова, я виважений. Мені треба все обдумати перед тим, як ухвалити рішення, в Інни відразу", - додав Мірошниченко.

Про персону: Інна Мірошниченко Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

